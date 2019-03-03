"السياحة العُمانية" تفوز بجائزة "الوجهة المفضلة لرحلات الطرق"

المصدر: البيان الالكتروني

فازت وزارة السياحية في سلطنة عُمان بـ "جائزة الوجهة المفضلة لرحلات الطرق" وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلّة "كوندي ناست ترافيلر الشرق الأوسط 2018/2019"، الذي انعقد مؤخرًا في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بإمارة دبي، والتي تعدّ أحد أهم الجوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتمّ التصويت لها من قبل القراء المهتمين بمجالات السفر والسياحة.

وليس مستغرباً بأن تفوز سلطنة عُمان بجائزة "الوجهة المفضلة لرحلات الطرق"، خاصةً وأنها تنفرد بروعة طبيعتها وتقدّم تجارب سياحية استثنائية على شواطئها وجبالها ووديانها وفي الصحراء، إلى جانب المساحات الخضراء الساحرة التي تكسو بعض المناطق في السلطنة.

وتجتمع هذه الثروات الطبيعية الغنية وحزمة الخيارات المتنوعة لتجعل السلطنة واحدة من أهم الوجهات السياحية المفضلة للمسافرين والسياح والباحثين عن قضاء اوقات ممتعة خلال عطلاتها من دولة مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم.

وتعكس هذه الجائزة الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة السياحة العُمانية منذ تأسيسها في عام 2004، في سبيل تعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة الدولية. وتمّ إعلان نتائج الجوائز هذا العام بعد تصويتٍ استمر لمدة 6 أشهر قام به قراء المجلة، حيث تمّ الاختيار وفقاً لفئات الجائزة والتي تشمل الوجهات السياحية، الفنادق، شركات الطيران، المطارات، السفن السياحية-الكروز والمنشآت السياحية.

وقالت أسماء الحجرية، مدير عام مساعد للترويج السياحي الخارجي، في وزارة السياحة في سلطنة عُمان: "نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة في هذا الحدث النوعي الذي يسلط الضوء على سلطنة عُمان "كوجهة مفضلة لرحلات الطرق"، إلى جانب وجهات عالمية رائعة مثل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكيةالذين كانوا ضمن قائمة المرشحين النهائيين. وتعكس هذه الجائزة جهودنا الحثيثة الرامية إلى الترويج لسلطنة عُمان كمقصد سياحي مثالي لا بد من استكشافه. ويدفعنا هذا الإنجاز النوعي إلى استكمال مسيرة انجازاتنا وتعزيز جهودنا الهادفة إلى ترسيخ المكانة السياحية الرائدة للسلطنة كوجهة متكاملة يجب على الجميع التعرّف عليها ا والاستمتاع بتجاربها المتفرّدة".

والجدير بالذكر، انعكست الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج لعُمان كمركز إقليمي وعالمي للسياحة، من خلال ارتفاع عدد السياح القادمين إلى السلطنة. وتهدف مشاركة الوزارة في كبرى الفعاليات ومعارض السياحة والسفر إلى زيادة تدفقات السياح من خلال تعريفهم بأهم البرامج والمبادرات التي تقدّمها الوزارة مثل نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد الذي يسمح لملايين السياح القادمين إلى عُمان بالحصول على التأشيرة عبر الإنترنت بأسهل وأبسط الطرق الأمر الذي يساهم في زيادة عدد الزوار عاماً بعد عام.