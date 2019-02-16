مهرجان الطائرات الورقية يعود إلى جزيرة صير بني ياس

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تستعد أنانتارا للنسخة الرابعة من مهرجانها السنوي للطائرات الورقية على أرض جزيرة صير بني ياس، يوم السبت 2 مارس 2019، حيث ستلوّن أنانتارا سماء الجزيرة بشكل لم يسبق له مثيل.

وستبدأ الفعاليات الساعة ١١صباحاً، حيث ستصنع العائلات طائراتها الورقية وتطلقها في سماء شواطئ الجزيرة الآسرة، وسيتخلل اليوم تقديم وجبات خفيفة مجانية وموسيقى ممتعة وأنشطة مرحة حتى الساعة الخامسة مساء، بالإضافة إلى ترفيه للأطفال مثل الألعاب الشاطئية وركوب البوني والرماية. ولا يتوجب على الضيوف أن يصنعوا طائرات ورقية ليستمتعوا بيومهم، إذ إن مهرجان الطائرات الورقية هو فرصة رائعة لقضاء يوم ممتع معاً على الشاطئ والاستمتاع بمشاهدة ألوان الطائرات الورقية المذهلة التي ستزين سماء الجزيرة.

وستُوزّع الجوائز عن فئة «أكثر تصميم مبتكر» و«أكبر طائرة ورقية،» إلى جانب فئة «أجمل طائرة ورقية على شكل حيوان». كما ستتوفّر عُدّة الطائرات الورقية مجاناً لتتيح لك فرصة ابتكار طائرات جديدة، أو إضافة لمسة جميلة على الطائرات التي صنعتها في البيت.

ويمكن للضيوف المشاركين خلال اليوم الاستمتاع بالاحتفالات بسعر 200 درهم لكل شخص بالغ و١٠٠ درهم لكل طفل (ما بين 3 و12 سنة). وستتضمن الباقة التنقل بالقارب والنقل في الجزيرة يوم الفعالية، بالإضافة إلى وجبات خفيفة مجانية ومشروبات غازية وترفيه للأطفال.

ويمكن للضيوف القدوم إلى جزيرة صير بني ياس قبل يوم واحد من الفعالية، ليستمتعوا بليلة تخييم في قلب منتزه الحياة البرية. وفي اليوم الموالي، سيستمتع المخيمون بالألوان المبهرة في مهرجان الطائرات الورقية لهذه السنة.