جهود مكثّفة تروّج دبي في السوق الصيني

تقوم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بتكثيف حملتها التسويقية والترويجية في السوق الصيني، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وتنظيم مجموعة من الزيارات واللقاءات مع أصحاب القرار في السوق الصيني، تستهدف زيادة وتفعيل التعاون القائم بين دبي للسياحة والقطاع الخاص في الصين.

وضمن هذه الاستراتيجية وقعت الدائرة و«مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» مذكرة تفاهم لتوحيد جهودهما من أجل ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة للزوار القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا والصين.

وستعمل الشركة على تحقيق هذا الهدف من خلال مشاركة المعلومات، والصور، ومقاطع الفيديو، ونبذة عن الفعاليات الرئيسة، وخدمات الحجز والطلب عبر الإنترنت مع جميع المسافرين سواء من الزوّار أو رجال الأعمال أو المقيمين، ما يضمن لهم بالتالي إقامة ممتعة وسهلة وذكية في دبي. ووقعت الدائرة اتفاقية للتسويق مع «تينسنت» للترويج لدبي، وخاصة من خلال التطبيق الذكي المتكامل ويشات.

وتحرص الدائرة باستمرار على زيادة مستوى رضا الزوار الصينيين وتشجيعهم على تكرار زيارتهم لدبي مع أصدقائهم وعائلاتهم في المستقبل، من خلال التركيز على زيادة أعداد العاملين في مختلف الوجهات السياحية والتجارية في الإمارة المتحدثين بلغة الماندرين، واعتماد أنظمة الدفع المعروفة في الصين، وتأهيل موظفي استقبال للتعامل مع مجموعات الزوار.

إضافة إلى زيادة المطاعم المتخصصة بالأكل الصيني المعروف وتوفير خرائط تعريفية بالوجهات السياحية ومراكز التسوق في دبي بلغة الماندرين، وذلك لترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة لدى الصينيين. دبي - البيان