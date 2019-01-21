أجمل محطات القطارات في أوروبا

المصدر: البيان الالكتروني

كاتدرائية السكك الحديدة:

كل من يرغب في السفر بالقطار من مدينة أنتويربن البلجيكة، عليه ألا يفوت فرصة الاستمتاع بالهندسة المعمارية لمحطة القطارات الرئيسية. سكان المدينة يطلقون على محطتهم اسم "كاتدرائية السكك الحديدية"، لكن عندما دشّن ملك بلجيكا ليوبولد الثاني المحطة العام 1905 انبهر بها وصرخ "هذه محطة جميلة صغيرة".

محطة لياج غويمين الحديثة:

في بلجيكا أيضا هناك محطة لياج غويمين الحديثة، ذات بناء من الزجاج والصلب والخرسانة. تعد هذه المحطة، التي تبعد عن مركز المدينة، أهم عقدة في الشبكة الأوروبية للقطارات عالية السرعة، حيث يمر بها نحو 500 قطار يوميا. وتم تصميمها من قبل المهندس المعماري المشهور سانتياغو كالاترافا.

المحطة الكنيسة:

ليس بعيدا عن بلجيكا، في الجارة هولندا محطة أمستردام المبهرة بهندستها المعمارية. شُيدت المحطة على ثلاث جزر اصطناعية مبنية على 8 آلاف 687 أعمدة خشبية. تم تصميم المبنى الجديد على الطراز القوطي من قبل المهندس المعماري الهولندي بيتروس كويبيرس الذي يُشيّد عادة مبان دينية. لذلك تُذكر محطة أمستردام بأبراجها وزخارفها بمبنى كنيسي.

محطة ليون في باريس:

محطة ليون في العاصمة الفرنسية باريس جذابة جدا من الخارج، بناء فاخر يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي. ومن الداخل تُبهر محطة القطارات برونقها، والأجمل فيها هو المطعم الفخم والأنيق "Le Train bleu" (القطار الأزرق)، الذي عُلقت على جدرانه لوحات فنية لأجمل المناظر الطبيعية في فرنسا.

تماثيل ضخمة من الغرانيت:

أما هذه المحطة فهي نجمة تلفزيونية بمعنى الكلمة، على الأقل التماثيل الأربعة الضخمة بجوار المدخل مشهورة جدا في البلاد. فغالبا ما يتم تصويرها في إعلانات تجارية وتعد من أبرز معالم العاصمة الفنلندية هلسنكي. الغرانيت الفنلندي الذي بنيت منه محطة القطارات يجعلها أكثر ضخامة، ونوافذها الزجاجية الكبيرة تجعل المبنى أكثر إضاءة.

في العام 1919 تم افتتاح هذه المحطة التي صممها المهندس المعماري إيلييل سارينن.

قصر أم محطة؟:

تبدو وكأنها قصر، إنها محطة قطارات سانت بانكراس في لندن بواجهتها الفيكتورية المبنية من الطوب الأحمر. في الداخل تتوافر المحطة على صالات كبيرة ومحلات تجارية ومطاعم. وتصل إلى محطة سانت بانكراس قطارات قادمة من عدة دول أوروبية. أما شهرتها فقد اكتسبتها من سلسلة أفلام هاري بوتر.

80 ألف متر مربع!:

تضم محطة لايبزيغ الألمانية 23 رصيفا ومساحة واجهتها تبلغ 298 مترا وتعد واحدة من أكبر محطات القطارات في أوروبا بمساحة تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع.

محطة القطارات في لايبزيغ ليست مجرد محطة فقط، وإنما تعد مركزا تجاريا يتوفر على أكثر من 140 مطعم ومتجر تُقدم خدماتها في ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى ذلك تُنظم فعاليات عديدة في أروقة المحطة وتفتح بعض المحلات أبوابها للمسافرين أيام الأحد أيضا.

المحطة الأحدث في عصرها:

نتوجه إلى شرق أوروبا، إلى العاصمة الهنغارية بودابست المعروفة بمبانيها الضخمة الجملية، من بينها محطة كيليتي. افتُتحت محطة القطارات هذه العام 1884 وكانت تعتبر في ذلك الوقت من أحدث محطات السكك الحديدية لتوافرها على إضاءة كهربائية وصندوق إشارات مركزي. أما اليوم فالمحطة تنال إعجاب المسافرين بشكل خاص لهندستها المعمارية على طراز فن عصر النهضة الجديدة.

حديقة داخلية وبركة للسلاحف:

محطة أتوتشا في العامصة الإسبانية مدريد بُنيت من 1888 إلى 1892 على طراز الفن الحديث. تفاجىء هذه المحطة المسافرين بحديقتها النباتية الداخلية الضخمة التي تضم 7 آلاف نبتة وبركة للسلاحف، كذلك تشتهر محطة أتوتشا بصالة الانتظار الضخمة وسقفها الهائل المصنوع من الحديد والزجاج.

حدوة الحصان:

ضخامة المحطة ليست دائما معيارا لجمالها، هذا ما تؤكده محطة لشبونة روسيو في وسط العاصمة البرتغالية. فهذه المحطة التي افتتحت العام 1890 تتوقف فيها فقط القطارات المتوجهة للضواحي. أما مدخلا المحطة المبنيان على شكل حدوة الحصان والواجهة، فيبرزان طراز البناء المانويلي المعروف في البرتغال.