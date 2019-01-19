5 نصائح لسياحة شتوية ممتعة

لا يعني قرب فصل الشتاء الالتزام بالجلوس في المنازل ووضع خطط السفر جانباً، إذ تتميز بعض الدول بطقس مميز خلال هذا الفصل البارد.

وباتباع مجموعة من النصائح يسهل على محبي السفر والاستكشاف قضاء وقت ممتع في أروع الوجهات السياحية.

1- تابع بدقة طقس البلد الذي تود زيارته، وتعرف على درجات الحرارة المعتادة، خلال هذا الوقت من العام بمدنه المختلفة، أو في المواقع التي تتوقع زيارتها، وعند الوصول تابع توقعات الأرصاد الجوية يوماً بيوم، وضع جدول رحلتك على هذا أساس إن أمكن.

2- اختيار الملابس الشتوية الثقيلة لا يعني التخلي عن الراحة والأناقة، فلا تترد في اقتناء ملابس شتوية، تحمي من البرد وتساعد على الاستمتاع بالأنشطة، مع الأخذ في الاعتبار أن الشتاء في البلد الذي تقصده قد يكون أكثر برودة.

3- لا تفوت تجربة أهم الرياضات الشتوية كالتزلج على المنحدرات والتلال والمرتفعات الثلجية، وغيرها، والتي تنتشر بكثرة في معظم الدول الأوروبية.

4- من المهم وجود مستوصفات أو صيدليات بمحيط المكان الذي تقيم فيه؛ لتلقي العلاج اللازم حال تعرضت لإحدى نزلات البرد أو الأعراض المصاحبة له، خاصة أن الإصابة بالبرد لا تستوجب إلغاء فعاليات وأنشطة الإجازة الشتوية.

5- تهتم بعض الدول بالسياحة خلال موسم الشتاء أكثر من غيرها، وتقدم لزوارها تسهيلات أكبر، للوصول إلى مناطق الجذب السياحي، كما تنتشر فيها المنتجعات الشتوية أكثر من غيرها، لذا ابحث بحرص واسأل أصحاب التجارب السابقة مع السياحة الشتوية عن أكثر الوجهات تميزاً قبل الانطلاق في رحلتك. دبي - البيان