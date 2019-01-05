دبي.. السياحة المتجددة

عندما تحتضن مدينة عالمية أكثر من 200 جنسية ينتمون إلى ثقافات وأعراق متعدّدة، فإنك تدرك بلاشك أنك تعيش في دبي، تلك المدينة التي لا تعرف المستحيل، وستكون على يقين بأن الآتي هو الأجمل والأفضل. فهي تتألق كل يوم بمشاريع ومبادرات رائدة ترفع من رصيدها كمدينة ذات مقومات سياحية مميزة وإمكانيات هائلة تؤهلها لأن تحافظ على مكانتها المتقدمة عالمياً.

توفّر دبي تجربة رائعة للزوّار من مختلف أنحاء العالم على اختلاف أهدافهم من الزيارة، فهي تضم من المعالم السياحية التاريخية العريقة والمعاصرة مثل المتاحف، والأسواق الشعبية والمناطق التاريخية، وتضم مراكز تسوّق ضخمة والشواطئ الرائعة والمنتجعات الفاخرة.

يميز دبي فن العمارة في معظم مشاريعها التي أذهلت العالم منها برج خليفة - أطول برج في العالم، ودبي مول أكبر مركز تسوق، ونخلة جميرا أكبر جزيرة اصطناعية، وجزر ديرة، وبرج خور دبي قيد التطوير، وموقع اكسبو الذي سيشكل أيقونة تضاف إلى معالم دبي.

وتمكنت دبي من جذب العديد من العروض الترفيهية العالمية التي تتسابق لتقديم وتنظيم مواسم فنّية واحتفالات ضخمة، تستقطب ذوّاقة الثقافة والفنون، بتنوّع جوانب الثقافة وتعدّدها، من مواقع تاريخية ومسارح فضلاً عن دار الأوبرا الحديثة، وعروض الماء والضوء والنار التي تحتضنها عدّة مواقع استثنائية في دبي وغيرها الكثير من الكنوز الخفية.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مدينة دبي التي تغنّى بها الكثير من الشعراء وجهة دائمة للحفلات الموسيقية مع اختيار الفنانين العالميين لها لتكون مكاناً لافتتاح أو اختتام جولاتهم الفنية العالمية.

التشويق

تتميّز دبي بثقافتها وهويتها الخاصة ومعالمها المميّزة في البر والبحر والجو، فعناصر الجذب كثيرة أينما اتجهت فيها، منها وسائل النقل المتنوعة والمبتكرة مثل مترو دبي والترام والتاكسي المائي والعبرة التقليدية وفيري دبي وتاكسي دبي والتاكسي الهجين، وتجربة تأجير السيارات الفارهة، وجولة الباص الكبير، تجربة الباص البرمائي والتحليق في سماء دبي لاستكشاف معالمها.

ونافورة دبي التي تتراقص على أنغام الموسيقى. فدبي تتيح لك المزيد من الفرص كل يوم من خلال نافورتها الشهيرة التي تقع عند قاعدة برج خليفة.

يتميّز نظام النافورة باستخدام أكبر نظام للنوافير الراقصة في العالم، بحيث تتصاعد المياه المتراقصة مصحوبة بعروض الصوت والضوء. لن تصدّق عينيك وأنت ترى اندفاع المياه نحو الأعلى. والتزامن الرائع بين رقصات الماء والأضواء الملونة المبهجة والنغمات الموسيقية عرضٌ يعد من أمتع وأروع العروض في دبي.

كما يمكن الاستمتاع بسلك انزلاق «اكس دبي» الذي امتد فوق نافورة دبي، في وقت سابق تقدّم «اكس دبي» سلك انزلاق جديداً فوق دبي مارينا. يأخذ سلك الإنزلاق الجديد عشّاق المغامرة من أعلى أبراج أمواج في جي بي ار حتى دبي مارينا مول.

ويعتبر طول السلك الجديد ضعف القديم ويصل إلى 1 كم، وتم تصنيفه كأطول سلك انزلاق في العالم في المدن وتصل سرعته إلى 80 كم في الساعة للتزحلق في المدينة، والتحليق الحر في سكاي دايف في تجربة مختلفة وفريدة تقدمها دبي لزوارها وسكانها.

شواطئ دبي

تضمّ دبي مجموعةً كبيرةً من المنتزهات والشواطئ المميّزة والذكيّة عن طريق توفير خدمة الانترنت اللاسلكي (الواي فاي) مجاناً للجمهور.

كما تمتاز شواطئ دبي برمالها الممتدة على ساحل الخليج العربي التي يجد فيها الصغار والكبار الكثير من المتعة باللهو وقضاء أسعد اللحظات، ومن أكثر الشواطئ شهرة في دبي (شاطئ كورنيش الممزر، شواطئ جميرا الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى شاطئ مرسى دبي (جي بي آر)، وكايت بيتش، وشاطئ لامير، وغيرها..

خور دبي

يعتبر اجتياز خور دبي بواسطة العبرة تجربة ممتعة للجميع. ادفع درهماً واحداً ثمن تذكرة في اتجاه واحد، أو 100 درهم لاستئجار عبرة خاصّة بك لمدّة ساعة واحدة. يعتبر الخور محور التجارة في دبي منذ القدم، ولا يزال يعجّ بالقوارب المبحرة ذهاباً وإياباً بغرض التجارة ونقل البضائع.

كما يعتبر استخدام هذه الوسيلة ممتعاً مع مشاهدة أعرق المناطق في المدينة، فلا تفوتوا تجربة رحلة بحرية بأحد القوارب التقليدية.

الطعام

أما مشهد الطعام في دبي فهو من أسرع القطاعات نمواً وتنوعاً، هذا لأن الطعام يعد من الوسائل التي تساعد على التعرف على مختلف الثقافات التي تقيم في دبي، ومن أفضل الطرق للاندماج في أجواء المكان واستيعاب الثقافة المحلّية هو المشي في الشوارع واستكشاف الطعام المحلّي.

خيارات الطعام في دبي متعددة ومن شتى أنواع المذاقات والنكهات، فتجد هنا المقاهي والمطاعم الفاخرة، وباقة متنوعة من مختلف المطابخ العالمية. ويحتل المطبخ الإماراتي مكانة مهمّة بين المطابخ العالمية مع افتتاح المزيد من المطاعم والمقاهي ووجود عربات الطعام التي تقدّم الطعام الإماراتي فقط.