طيران الإمارات.. ترفيه جوي 5 نجوم

أدركت طيران الإمارات مبكراً أهمية الترفيه الجوي على رحلاتها، لذلك كثفت استثماراتها بنظامها للترفيه في الأجواء ice، كجزء أساسي من خدماتها ذات مستوى الخمس نجوم.

كما أطلقت مؤخراً قناتين للأطعمة والمشروبات على هذا النظام، وذلك لإطلاع ركابها على كيفية إعداد قوائم الطعام والشراب على الطائرات والعمل مع شركائها العالميين.

ويقوم ice بتوفير 4000 قناة ترفيهية، بما في ذلك أحدث الأفلام حول العالم بنحو 40 لغة ومسلسلات تلفزيونية وعشرات الآلاف من المقطوعات الموسيقية وألعاب الفيديو. وفي العام الماضي، أضافت الناقلة أكثر من 1000 قناة لتتيح للعملاء مزيداً من خيارات الترفيه في الأجواء.

كما يقدم طاقم الطيران الودود على متن الرحلات خدمات 5 نجوم في الضيافة، فضلاً عن مختلف أصناف المأكولات والمشروبات التي لا تنقطع طيلة مدة الرحلة، ما يضفي جواً مريحاً إلى الرحلة، محفوفاً بالفخامة، الأمر الذي يمنحها تجربةً لا تُنسى.

وكانت طيران الإمارات قد أبرمت شراكة مع «لينكد-إن» لتقديم برامج تعليمية يستفيد منها الركاب عبر نظامها الترفيهي. وتغطي البرامج مواضيع شتى، مثل الإدارة العامة والتسويق، وكذلك دورات uTalk اللغوية التي تقدم دروساً للمبتدئين.