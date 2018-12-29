مطاعم دبي تتسابق على طرح العروض خلال رأس السنة

تشهد مطاعم دبي نسب إشغال مرتفعة بالتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية، حيث تسابقت المطاعم لطرح العروض، بهدف الاستحواذ على أكبر حصة من الضيوف.

وطرحت مطاعم باقات خاصة بالأسعار للفئات العمرية دون سن 12 عاماً، في حين ربطت مطاعم أخرى الأسعار بعدد الأشخاص للحجز الواحد، كما تتباين الأسعار في المطعم ذاته وفقاً للطلبات التي يرغب بها المتعاملون.

وكشف الشيف برابا مانيكام، رئيس الطهاة في مجموعة «ذا ميت كو» عن عروض جديدة تواكب الحدث الأهم في دبي، وهي أعياد الميلاد ورأس السنة التي تجلب ملايين السياح، حيث تم توسعة المطعم في سوق البحر، ليواكب الحدث الهام مع تقديم مأكولات عالمية بأسعار معقولة. ويقدم المطعم مجموعة من الأطباق الرئيسة التي تضم 5 أو 7 خيارات، ويوفر المطعم مساحة داخلية واسعة لتناول الطعام تستوعب 320 شخصاً، إضافة إلى التراس الخارجي، الذي يتمتع بإطلالات على برج خليفة.

ويقدم مطعم آزور في رافلز دبي عشاءً وسط أجواء احتفالية بليلة رأس السنة بقائمة عالمية تضم تشكيلة من المأكولات البحرية الطازجة، حيث تم تخصيص اماكن للعب وترفيه الاطفال. كما يقدم مطعم وبار سولو الإيطالي قائمة مكونة من ثلاثة أطباق مثل اللوبستر والكراب، وشرائح لحم الأنجوس مع كرات الأرانشيني المحشوة بجبن الريكوتا، مع الاستمتاع بأداء مباشر حصري للفرقة الموسيقية.