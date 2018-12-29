«بويرتو فاراس».. لاتينية الجغرافيا أوروبية الملامح

لدى زيارة مدينة «بويرتو فاراس» الواقعة في الوسط من تشيلي، على بُعد أكثر من 1000 كم إلى الجنوب من العاصمة سانتياغو، التي تفخر بضمها بين جنباتها ثاني أكبر بحيرات تشيلي وهي بحيرة «لاغو لانكيهوي» (ثاني أكبر بحيرات تشيلي مساحة، إذ تبلغ تبلغ مساحتها 860 كم2)، وبركان «أوزورنو»، يُخال إلى الزائر أنه لا يزال ضمن جغرافية قارة أميركا الجنوبية ذات الطابع اللاتيني الصِرف، ولكن سرعان ما يكتشف أنه وإن كان جغرافياً في تشيلي، بلد التنوّع والتفرّد، حيث إنه حتماً سيعرف بأن التاريخ لا يزال متوقفاً في «بويرتو فاراس»، التي لم تصطبغ بالثقافة اللاتينية ولم تتأثر بها إلى حد كبير، فالمنازل والطقس والجبال المكسوّة بالثلوج توحي لك بأنك في بلد أوروبي، فهي لا تشبه المدن اللاتينية، حيث احتفظت بما جلبه إليها الألمان الذين وصلوها وعاشوا فيها بمنتصف القرن الـ19، الذين لا يزال تأثيرهم متغلغل في حياة أهالي وسكان المدينة، التي تبدو جلية في شوارعها وأسماء المحال التجارية في أسواقها ذات الطابع الأوروبي، ما جعل منها في نهاية المطاف أن تُصنّف ضمن الأعلى في مؤشر جودة الحياة على سائر المدن التشيلية.

أزياء «بافارية»

يحتفظ أهالي وسكان مدينة «بويرتو فاراس» بتفاصيل الثقافة الألمانية، باعتبارها ثقافة خاصة بهم، تُميّزهم عن بقية أبناء وطنهم في المدن التشيلية الأخرى، حيث إن أهالي المدينة تعرفهم من ملامحهم التي يطغى عليها العرق الألماني الدخيل، ومن أسمائهم المختلطة بين الأسماء الألمانية الأصلية ونظيراتها من الأسماء التشيلية، لتتنبّه أنهم ذوو جذور أوروبية ولو كانوا يتحدثون الإسبانية حالهم في هذا حال بقية التشيليين، فهم لا يزالون يحافظون على سبيل المثال، على أكلاتهم التي ورثوها عن أجدادهم الألمان منذ عشرات السنين، فتجدها في قائمة الطعام في كل مطعم ومنزل بالمدينة، فضلاً عن الأزياء «البافارية» الشعبية الممزوجة بالطابع التشيلي، التي تلاحظها في زيهم في مختلف الحفلات والمناسبات.