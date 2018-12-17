كلية دبي للسياحة تدرّب الخريجين للعمل في السياحة

المصدر: دبي ـ البيان

تنظم إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع مجموعة إعمار للضيافة - ذراع الضيافة والاستجمام لشركة إعمار العقارية، «برنامج تدريب الخريجين» الخاص بتدريب خريجي الجامعات من المواطنين الإماراتيين وتعزيز فرصهم في العمل ضمن قطاع السياحة والسفر.

وأطلقت الكلية برنامج «مضياف» خلال العام الماضي بهدف دفع عجلة توطين القطاع السياحي من خلال توفير فرص تدريب وعمل للمواطنين الشباب. وويشارك في البرنامج الذي يمتد على مدار 30 أسبوعاً 30 خريجاً جامعياً للحصول على التدريب اللازم في قطاع الضيافة.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «تلتزم الدائرة بتوفير كل الدعم لتوطين قطاع السياحة، وتنمية مواهب الشباب الإماراتيين للمساهمة في إبراز الإرث الثقافي للإمارات وعادات وتقاليد شعبها أمام السياح من مختلف أرجاء العالم».

وقالت الدكتورة نهلة فضلاني، مستشار الموارد البشرية بوزارة الموارد البشرية والتوطين: « البرنامج يهدف إلى تعزيز فرص توظيف الكفاءات المواطنة وتقليل الفجوة بين مخرجات سوق العمل ومدخلات التوظيف في القطاع السياحي، عن طريق البرامج المصممة من قبل كلية دبي للسياحة، والتي تهدف إلى تطوير المهارات التخصصية والسلوكية».

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة: «أطلقنا مبادرات تحفز انخراط المواطنين الإماراتيين في هذا القطاع عبر توفير فرص عمل مجزية لهم، بالإضافة إلى برنامج «هي» الذي يهدف إلى مساعدة النساء على تولي مناصب قيادية.