«العنوان دبي مول» أحسن فندق فاخر للأعمال

المصدر: دبي- البيان

فاز فندق العنوان دبي مول بجائزة أفضل فندق فاخر للأعمال ضمن جوائز دليل السفر الفاخر العالمية الذي يعد أكبر دليل لوجهات التسوق والترفيه في العالم.

ويضم فندق العنوان دبي مول 244 غرفة وجناحاً تتمتع بإطلالات على منطقة برج دبي. ويستفيد الفندق من موقعه المجاور لدبي مول، الذي يحتضن 1200 منفذ تجاري بما في ذلك جزيرة الأزياء الراقية التي تضم 70 متجراً لأرقى العلامات التجارية في مجال الموضة.

وبإطلالاته الجديدة وديكوراته المميزة، يرسي (العنوان دبي مول) معايير جديدة للفخامة والرقي عبر غرفه وأجنحته الفندقية العصرية، ووجهات الطعام المميزة والمرافق الصحية المتطورة التي يحتضنها. وجاء تحديث الفندق بعد فترة قصيرة من الذكرى السنوية التاسعة لافتتاحه الرسمي الذي تم في 9 سبتمبر 2009.

وتم تنفيذ أعمال التجديد على مدى الأشهر القليلة الماضية، حيث تشمل التصاميم الجديدة المدخل الرئيسي وردهة الاستقبال والغرف والأجنحة الفندقية ومطعم كبانا ومركز اللياقة البدنية ونادي Qix للأطفال، وغيرها.

يمتلك الفندق طاقماً مميزاً في قسم الاستقبال، ويمكن للزائر ملاحظة الفخامة والرقي في العنوان دبي مول بمجرد دخول الردهة في الطابق الأرضي. ولعل أول ما يلفت الاهتمام عند دخول الغرفة هو المساحة الواسعة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى تصميم بسيط وأنيق في آن واحد، حيث يوفر شعوراً بالرقي والراحة منذ اللحظة الأولى للنزلاء.