دبي محطة انطلاق لترويج السياحة في سان بطرسبرغ

المصدر: دبي - البيان

نجحت مجموعة «بلان بي»، ومقرها دبي، في تقديم العرض الفائز بحساب (الدليل الرسمي لمدينة سان بطرسبرغ«Visit St. Petersburg.

حيث يترتب على الفوز بهذه المبادرة الرائدة لتسويق الوجهة المتميزة مهمة جديدة لمجموعة بلان بي، تتمثل في الترويج لمدينة سان بطرسبرغ في دولة الإمارات كوجهة مختارة للأعمال والترفيه.

وقال هارميك سينغ، مؤسس مجموعة بلان بي ورئيس مجلس الإدارة:»ستعمل مجموعة بلان بي من خلال حملة «الدليل الرسمي لمدينة سان بطرسبرغ» على الترويج لفرص السياحة والأعمال في سان بطرسبرغ من دولة الإمارات. فقد تمكّنا بفضل خبرتنا الواسعة في مجال الخدمات التسويقية المتكاملة من الحصول على هذه الفرصة، لنقوم بتطبيق استراتيجيتنا الشمولية للتسويق. كما تساهم الأنشطة التجريبية في إبراز هويّة المدينة وسماتها الفريدة التي تلبي توقعات المسافرين وتطلعاتهم«.

من جانبها قالت نانا جفيتشا، نائب رئيس تطوير هيئة السياحة في سان بطرسبرغ:»تعدّ دولة الإمارات سوقاً في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وبالتالي فلا بدّ من توثيق أواصر التواصل الإيجابي فيما بيننا. وبفضل سجلها الحافل بالنجاحات العالمية والحملات المتعددة لترويج الوجهات، فقد كانت مجموعة بلان بي الخيار الأبرز لنا لتمثيل «الدليل الرسمي لمدينة سان بطرسبرغ»، ونحن واثقون من أن تعاوننا سيحقق نتائج ملموسة ويدعم خططنا وتوقعاتنا.

ويعدّ استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال إلى سان بطرسبرغ لتحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار مطلباً أساسياً لترسيخ مكانة القطاع السياحي. ويحتاج الأمر إلى شريك قوي يفهم نبض سوق السفر الاماراتي.