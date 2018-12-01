«مارينا الدار البيضاء» يسعى لاستقطاب المستثمرين الإماراتيين

المصدر: دبي ــ البيان

شهدت دبي انطلاق فعاليات تسويق «مارينا الدار البيضاء» المشروع العقاري والسياحي في قلب المدينة العالمية بالمملكة المغربية، ويعد مارينا الدار البيضاء مشروعاً متكاملاً حيث يوفر فضاءات مخصصة للمكاتب بمساحة إجمالية تقدر بـ80 ألف متر مربع تضم مكاتب ابتداء من 130 - 200 متر مربع، فيما يسعى المشروع إلى استقطاب المستثمرين الإماراتيين.

ويقع المشروع على الواجهة البحرية، على مساحة 26 هكتارًا، ويتكون مشروع مارينا الدار البيضاء من منتجعات سكنية راقية، فضلا عن مساحات لمكاتب ومحلات تجارية عالمية.

ويعتبر مشروع مارينا الدار البيضاء مشروعاً متكاملاً حيث يوفر فضاءات مخصصة للمكاتب بمساحة إجمالية تقدر بـ 000 80 م². تضم مكاتب ابتداء من 130 إلى 200 م². تم تسويق وتسليم اكثر من 90% من هذه المساحة. ويوفر المشروع أكثر من 300 شقة بمساحات متنوعة تستجيب لكل الطلبات وتتميز بتصاميم وتشطيبات ذات جودة عالية، وقد تم تسليم وحدات الشطر الأول ابتداء من سنة 2015.

وتم تصميم وحدات فنادق بمعايير دولية لتلبية متطلبات الزوار العالميين والمحليين. وسيحتضن المشروع أول مركز للمؤتمرات بالمدينة. كما تم إدراج أول حوض أسماك من الجيل الرابع «aquarium 4th generation» بمارينا الدار البيضاء وغيرها من المرافق التي تقدم نشاطات ترفيهية على مستوى عالمي.