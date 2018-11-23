منتجع «نيكي بيتش دبي» العاشر عالمياً في الفخامة

المصدر: دبي - البيان

دخل منتجع «نيكي بيتش دبي» العالمية واحتل المرتبة العاشرة عالمياً كأحسن فندق من حيث الأداء والفخامة من جملة 500 فندق في العالم على موقع «تريب أدفايزر».

وقال حنا قزّي، المدير العام لمنتجع وسبا «نيكي بيتش دبي: إن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لاستراتيجية الفندق الذي يسعى باستمرار إلى تطوير منتجاته وخدماته المقدمة للنزلاء ليصبح من أكثر الفنادق تميزاً على المستوى الإقليمي، العربي والعالمي».

ويتضمّن المنتجع الفخم المصنّف في فئة الخمسة نجوم 132 غرفة بما فيها 117 غرفة وجناحاً مبتكر التصميم، إلى جانب 15 فيلا و63 شقة سكنية شاملة التجهيزات مزوّدة بغرفة نوم واحدة حتى أربع غرف نوم، إضافة إلى خمسة مطاعم، وقد أضيفت إلى عناصر الديكور الأساسية المذكورة لمسة خاصة تتماشى مع أنماط الديكور المحلي السائدة في المنطقة. ويعكس ديكور المشروع بصورة مباشرة، البيئة المحلية.

ويمزج المنتجع بين مفهوم الشاطئ الهادئ والرومانسي مع النوادي الشاطئية الشهيرة، مما يعطي خيارات ترفيه متنوعة للنزلاء بالإضافة إلى اعتماد التصميم البسيط بلمسات حداثية للغرف والفنادق. ويتمتع الفندق بموقع فريد على جميرا بيرل، ما يعطيه ميزة تنافسية بفضل الواجهة الشاطئية المفتوحة التي يتمتع بها مع قربه من وسط مدينة دبي بمسافة لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة.