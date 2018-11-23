«لاست إكزت».. متعة الطعام على طرقات دبي

المصدر: دبي ــ البيان

محطات لتناول الطعام على طرقات دبي اختار القائمون على تطويرها مواقعها بعناية لتعطيها اسم «لاست إكزت» لتوحي لمستخدمي الطرقات الطويلة بأن هناك أملاً في الحصول على وجبة شهية عند نهاية المخرج المؤدي إلى المدينة أو وجهتهم التالية، ومنحهم تجربة الاستمتاع بمأكولات شهية وتجربة ترفيهية مختلفة.

تستوحي محطات «لاست إكزت» للمأكولات تصاميمها من مختلف القرون والحضارات، بما في ذلك الديكورات، وطابور اصطفاف السيارات عند طلب الطعام في منظر مثير للانتباه، وقد أضفت هذه المحطات أجواء جديدة على طرقات دبي ومواقعها الترفيهية المبتكرة.

وتضم كل محطة بين 10 إلى 13 عربة طعام تقدم للمرتادين خيارات رائعة من حول العالم فيما يتنقّلون بين ممرات المحطة للاستمتاع بالمنحنيات والطرقات التي تم تصميمها بمواد معادة التدوير والخردة المعدنية والبراميل الخشبية الضخمة.

وتختص كل عربة بتقديم وجبات من أشهر المطابخ العالمية لتوفر أطباقاً متنوعة تشمل البرغر والفطائر والأطعمة الشعبية الإماراتية والتايلاندية والهندية، والحلويات والمثلجات، والدجاج المقلي الجنوبي والمثلجات والمشروبات الباردة والساخنة طوال العام.

وترتسم على وجوه مرتادي هذه المحطات الفرحة والتعجب والاستمتاع في آن واحد عند مرورهم بإحدى هذه المحطات، كونها تمتاز بأنها مبهجة تجمع الترفية بالطعام والأجواء الجديدة كلياً على المنطقة، خاصة إمارة دبي التي تبهر زائريها ومواطنيها والمقيمين بها بكل ما هو مثير وخارج عن المألوف من المشاريع والمواقع الترفيهية التي تطلقها وتعلن عنها دائماً.

وتضم المحطات المتواجدة في عدد من مناطق دبي العديد من المرافق الترفيهية، ومنها مناطق للاستراحات وأخرى لتناول الطعام في الهواء الطلق وبعضها مساحات مغطاة ومكيّفة تستوعب مئات الزوّار يومياً، ومواقف للسيارات، وأماكن لشحن الهواتف المتحركة، ودورات مياه بتصاميم مبتكرة ومميزة، ومصليات.

تعد «لاست إكزت» محطات تمنح الأفراد تجارب جديدة ووجهات مفتوحة تحتفي بالتنوع الكبير الذي يميز دبي، لتشكل مساحات للتواصل بين الأفراد والاستمتاع بأسعد الأوقات.

وستشهد دبي خلال الفترة المقبلة، إضافة العديد من الوجهات المماثلة لجذب الزوّار وتشجيع السياحة الداخلية، وزيادة المرافق الترفيهية على جميع طرقات دبي والتي ستعمل على مدار الساعة، فضلاً عن تقديم خدمات المطاعم المتنوعة التي تمكّن سائقي المركبات من الحصول على طلباتهم دون الحاجة إلى النزول منها.