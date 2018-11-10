4 نصائح للحصول على تذاكر بأفضل الأسعار

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب موسم السفر في ديسمبر المقبل قدمت شركة كلير تريب الشركة المتخصصة في حجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك والإنترنت، 4 نصائح للحصول على أفضل عروض سعرية على أسعار التذاكر وهي:

1 التخطيط بشكل مسبق والإسراع في الحجز لضمان الحصول على أقل سعر ممكن. ويمكن الحصول على أفضل الأسعار إذا تم الحجز في غضون ثلاثة أشهر إلى 30 يومًا من المغادرة. كما أن الحجز المبكر يساعد على الحصول على المقاعد المفضلة بأسعار زهيدة.

2 في أغلب الأحيان تكون أسعار تذاكر رحلات الطيران المباشرة أكثر من تلك التي تتضمن نقطة أو أكثر من نقطة توقف. وعلى العلم ان إضافة نقطة توقف واحدة لرحلتك قد تخفض من سعر التذكرة بشكل كبير، لذلك ننصحك باتخاذ خيارات أكثر مرونة، مع ملاحظة أن الرحلات المباشرة الطويلة قد تكون مرهقة في بعض الأحيان، ولذلك من الجيد أن تحظى بقسط من الراحة في إحدى نقاط التوقف.

3 كما هو الحال مع مواسم الإجازات، فكلما ابتعدنا عن عطلة نهاية الأسبوع كلما زادت فرص الحصول على أسعار أفضل.

حيث إن الأسعار تبقى معتمدة بشكل كبير على العرض والطلب، ولذلك فإن الحصول على أفضل الأسعار عادة ما يكون عند الابتعاد عن أيام عطلة نهاية الأسبوع، حيث إن أيام الخميس والجمعة والسبت هي عادة الأيام التي تشهد أعلى معدلات لأسعار التذاكر، ولذلك فإنه يفضل قدر الإمكان اختيار أيام منتصف الأسبوع للسفر.

4 حاولوا أن تسافروا قبل يوم واحد من بدء العطلة المدرسية، إذ إن الغالبية العظمى من الأشخاص المرتبطين بالتقويم الدراسي، عادة ما يحجزون للسفر مباشرة عند بداية العطلة المدرسية، ولذلك فإن مستوى الطلب المرتفع يقود بشكل تلقائي إلى ارتفاع التذاكر، وبالتالي فإن السفر قبل يوم من بدء العطلة المدرسية قد يوفر لكم ما يصل إلى 30% من قيمة التذاكر.