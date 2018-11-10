64 طائرة أسطول الطيران العماني 2022

المصدر: مسقط - البيان

يتكوّن قوام أسطول الطيران العُماني الحالي من 8 طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر، و6 طائرات من طراز إيرباص 330-300، و4 طائرات من طراز إيرباص 330-200، و5 طائرات من طراز بوينغ 737-900، و21 طائرة من طراز بوينغ 737-800، و3 طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8، و4 طائرات من طراز أمبراير 175.

وبنهاية عام 2018، ستنظم إلى أسطول الطيران العُماني 3 طائرات من طراز بوينغ 787-9، إلى جانب 3 طائرات أخرى من طراز بوينغ 737 ماكس. وبحلول عام 2022، من المتوقع أن يبلغ قوام أسطول الطيران العُماني من 64 طائرة.

ويشهد الناقل العماني افتتاح ثلاث محطات جديدة في عام 2018، كانت أولها مدينة إسطنبول في الأول من شهر يونيو، وأيضاً الدار البيضاء في المغرب.

وذلك في الأول من شهر يوليو، هذا، بالإضافة إلى العاصمة الروسية موسكو في الـ 28 من شهر أكتوبر، إلى جانب إعادة تشغيل الرحلات إلى ماليه في المالديف، بدءاً من أكتوبر المقبل. وتشكل هذه الوجهات الجديدة، جزءاً من خطة التوسع الاستراتيجية للناقل الوطني، التي تهدف إلى توفير شبكة عالمية، وخيارات ربط ملائمة عبر مقر عمليات الناقل الوطني في مسقط.