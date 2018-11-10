مسقط.. مدينة التراث والطبيعة

المصدر: مسقط ــ محمد جمعة

يسمونها مسقط العامرة، عاصمة المحافظة الكبرى المسماة على اسمها، وهي عاصمة السلطنة التي تتباهى بتراثها الثقافي والتاريخي وتحتفظ بمفاتنها التقليدية وقيمها القديمة مع وفرة رائعة في المعالم الطبيعية المتنوعة من جبال وشواطئ، التي تعكس الهوية العمانية الأصيلة.

تتألف محافظة مسقط من 5 ولايات وتمزج بين تراثها وحضارتها القديمين وبين طابعها المعاصر الحديث، فتجتمع فيها المباني والبوابات والأسواق القديمة والدكاكين الصغيرة والطرق الضيقة الملتوية، إلى جانب المنازل العصرية البيضاء والأسواق الحديثة والمحلات والشوارع الواسعة.

ومن الأمور التي تشتهر بها مسقط وهي جزء من مشهدها العام ومواقعها المتميزة قلعتا الجلالي والميراني التاريخيتان، وهما من أبرز ما خلفه البرتغاليون في مسقط وعُمان. وفي مسقط أسوار فيها ثلاثة أبواب رئيسة هي باب المثاعيب والباب الكبير والباب الصغير. كما توجد في مسقط خمسة بيوت أثرية هامة منها جريزة السيد نادر والسيد عباس بن فيصل.

كما تتميز مسقط بشطآن بحرية جميلة وتتركز أفضلها في قرى صغيرة محيطة بها وهي الجصة والخيران والسيفة، حيث يتميز الأخير بجوّ هادئ خلاب جعله السياح وأهل المدينة مكانًا معروفًا للتخييم. أما في مجال الغوص فهناك نادي بندر الروضة البحريّ ونادي عمان للغوص المتخصصان في خدمات الغوص، ومراكز بحرية ترفيهية أخرى مثل مركز العاصمة لليخوت ومركز العلوم البحرية وصيد الأسماك.

مهرجان مسقط

تقام بالمهرجان العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة ما بين حلقات عمل وأمسيات ثقافية وأدبية ومحاضرات وملتقيات وجلسات حوارية وندوات، إضافة إلى الفعاليات الرياضية كعروض السيارات والدراجات، والعروض البحرية، وعروض التاتو، والمسابقات المائية، وأسبوع إحياء التراث العماني. ويسهم المهرجان، إسهاماً كبيراً في مجال تبادل الثقافات.

حيث يشارك في المهرجان العديد من الدول من خلال الفرق الفلكلورية وعروض الخفة والأكروبات وعروض اللهب والتوازن وعروض الإبهار وغيرها، ويتعرف زوار مهرجان مسقط على أهم معالم تلك الدول المشاركة ومكنونها الثقافي والفكري والفني.

التسوق

التسوق في سوق مطرح يمكن اكتشاف متعة التسوق في شوارعه الضيقة المتعرجة التي تشبه المتاهة، حيث تصطف فيها كل أنواع منافذ البيع الصغيرة.

ويعتبر هذا السوق الأفضل من نوعه في منطقة الخليج، وهو يحتوي على محلات جواهر ودكاكين حرف يدوية. كما يفضل سكان المدينة المحليون إجراء تسوق في مركز سابكو، بما يحتويه من متاجر متوسطة الحجم، إضافة إلى محلات صغيرة تبيع السلع الحرفية.

المواصلات

مطار مسقط الدولي هو المطار الأساسي الذي يبعد 25 كيلومترًا عن مركز المدينة وأحيائها. ويرتبط المطار بجهات دولية كثيرة أهمها الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وأوروبا.

أما على مستوى الطرق البرية فهي تتشعب نحو المدن الهامة والمركزية في السلطنة، في الوقت الذي تنعدم فيه القطارات والمترو. وتكثر في مسقط حافلات رخيصة وشعبية تغطي حاضرة مسقط كلها.

كمبينسكي مسقط

توفر مسقط العديد من الخيارات الفندقية التي توفر برامج ترفيهية ممتعة لضيوفها من داخل وخارج مسقط وتقديم كل ما يحتاجونه من راحة ورفاهية وخدمات راقية.

وتصل أعداد الفنادق في مسقط إلى اكثر من 95 فندقا من مختلف الفئات ومن هذه الفنادق فندق كمبينسكي مسقط الذي يشكل وجهة ضيافة عصرية تعكس أسلوب الحياة في مسقط وسلطنة عمان عمومًا، لاسيما أنه يزخر بالعناصر المميّزة التي تجسد الضيافة العمانية الأصيلة خير تجسيد.

وتجمع عمارة الفندق ذات الواجهة المستوحاة من المباني القديمة في مدينة مسقط ، لاسيما كورنيش مطرح، بين مختلف الهياكل الهندسية التي كانت في السابق مركزاً تجارياً. أما تصميم بهو الفندق فهو مستمد من طبيعة أزهار الزنبق المنتشرة على سطح البركة.

ويقدم الفندق باقة خدمات تجمع بين الضيافة العمانية الأصيلة والفخامة الأوروبية الخالدة التي تشتهر بها علامة كمبينسكي.

وبفضل اشتماله على 310 غرف وأجنحة ومرافق للإجتماعات مزوّدة بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى 10 مطاعم واستراحات عالمية المستوى ونادٍ رياضي مجهّز بالكامل ومركز سبا مميز، يَعِد فندق كمبينسكي مسقط ضيوفه بمغامرة ممتعة ستعرّفهم عن كثب إلى مغامرة عمانية حقيقية.

و يتضمن فندق كمبينسكي مسقط سلسلة مطاعم ومقاهٍ مختلفة، ويختبر الضيوف بين ربوعه تجربة الطهي الحيّ بفضل منصات الطبخ المفتوحة على صالة الطعام في مطعم ذا كيتشن، أو يمكنهم زيارة مطعم بوخاري للتلذذ بالمأكولات الهندية الشهية الخاصة بمطابخ شمال الهند.

ولتذوّق الوجبات الخفيفة أو غيرها من وجبات الطعام خلال النهار، سيتولى فريق الطهاة في استراحة (بوول بار) إعداد أشهى الأطباق بحسب ذوق الضيف.