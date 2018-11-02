296 طائرة حجم أسطول فلاي دبي خلال العقد المقبل

تمكنت فلاي دبي انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل إلى أكثر من 90 وجهة، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل إلى 296 طائرة.

ومنذ إطلاق عملياتها في يونيو من العام 2009 التزمت فلاي دبي باستراتيجيتها في إزالة الحواجز أمام السفر وتسهيل انسياب حركة التجارة والسياحة وتعزيز الربط بين مختلف الثقافات عبر شبكة وجهاتها المتنامية.

وتتمتع طائرة فلاي دبي الجديدة بوينغ 737 ماكس 8 بميزات عالية من حيث الكفاءة والمحافظة على البيئة في الوقت الذي توفر فيه المقصورة الجديدة من فلاي دبي على هذه الطائرة معايير راحة عالية بفضل مقاعد درجة رجال الأعمال التي تتحول إلى سرير بالكامل ومقاعد الدرجة السياحية الجديدة من ريكارو التي توفر مزيداً من الراحة للمسافرين.

وتتوفر على متن الطائرة خيارات ترفيه واسعة بفضل الشاشات الجديدة عالية الجودة قياس 11.6 انشاً التي تعرض أكثر من 1000 ساعة من الأفلام والعروض التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغات العربية والانجليزية والروسية. كما يمتاز أسطول فلاي دبي بحداثته واحتواء الطائرة على العديد من وسائل الراحة لكل من ركاب الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال. بالإضافة إلى النظام الترفيهي الذي يضم ما يزيد على 1000 ساعة من البرامج المختلفة الكفيلة بتسلية المسافر خلال وقت الطيران. هذا عدا عن سرعة إجراءات الطيران.