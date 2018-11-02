«رافلز» ينقل الحضارة الفرعونية لدبي

منطقة بر دبي إحدى الوجهات السياحية الرائعة في مدينة دبي، التي تأخذ الزائرين إلى عالم ساحر لاكتشاف المعالم السياحية، ونجحت المنطقة في استيراد الحضارة الفرعونية عبر «رافلز دبي» الذي يتميز بتصميمه المستوحى من أهرامات الجيزة في مصر إحدى عجائب العالم السبع، وهو يعتبر من العلامات البارزة في سماء دبي.

وقدم منتجع رافلز الصحي خلال شهر أكتوبر الماضي جلسة للبشرة بالذهب المصري والكافيار، ويتبرع المنتجع طوال الشهر بنسبة 10% من قيمة كل جلسة علاجية إلى جمعية بريست فريندز. ويستمتع النزلاء خلال هذا العرض بجلسة مدتها 90 دقيقة، تغذي البشرة وتعالجها من علامات تقدم السن وتعيد إليها نضارتها مع المكونات المتاحة للعناية بالبشرة، وتظهر نتائج هذا العلاج على الفور.

ولم ينسَ الفندق ترك بصمة في الجانب الإنساني، حيث قرر تغيير لونه طوال شهر أكتوبر إلى اللون الوردي مع انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي، وذلك في إطار تعاونه مع الجمعيات الخيرية المحلية، مثل جمعية بريست فريندز ومؤسسة الجليلة، بهدف التوعية بأهمية الفحص المبكر للثدي من خلال الأنشطة المختلفة التي تتخذ اللون الوردي شعاراً لها.