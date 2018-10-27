الناقلات الوطنية تتفوق في مستوى الخدمات

المصدر: دبي - البيان

تفوقت شركات الطيران الوطنية الأربع (الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي)، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال مستوى الخدمات التي تقدمها، التي توصف بأنها خدمات خمس نجوم، بحسب العديد من التقارير العالمية المتخصصة في قطاع الطيران.

وتمكنت الناقلات الوطنية من تعزيز قدرتها على انتزاع حصة متصاعدة من الأسواق الدولية، جعلتها تنافس الناقلات العريقة على مستوى العالم، التي تستند إلى أسواق محلية بكثافة سكانية عالية، مثل كبريات الشركات الأوروبية والأميركية.

ويُظهر سجل الأداء الذي حققته الناقلات الوطنية على مدار السنوات الماضية، مدى قدرتها على المنافسة، من خلال التحديث الدائم لأساطيلها من الطائرات، مرتكزة إلى نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها على مدار فصول السنة، التي تؤمّن لها دخلاً متصاعداً، يتيح لها من الموارد المالية الذاتية.

ومن إمكانات التمويل كذلك، فرص التحديث المستمر للأسطول، لتستحوذ عملياً على أفضل ما تنتجه صناعة الطائرات في العالم، وتقدم لعملائها بالتالي مستويات من الخدمة يصعب منافستها من الآخرين.

وحقق قطاع الطيران الإماراتي ازدهاراً كبيراً منذ الرحلة التجارية الأولى التي انطلقت من دولة الإمارات، حيث يعمل في هذا القطاع حالية نحو 500 ألف فرد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يسهم بحوالي 169 مليار درهم، أي بما يعادل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ويشكل القطاع نحو 28 % من الناتج الإجمالي على مستوى دبي في الوقت الراهن، ومن المؤمل أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك في الأعوام المقبلة.