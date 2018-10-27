حضور متميز يشهده معرض «طريق السفر» في «البيان »

المصدر: دبي ــ البيان

استضافت البيان مؤخراً وبالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة 2018 فعاليات معرض «طريق السفر» الذي شهد مشاركة مجموعة من الفنادق المحلية والعالمية بالإضافة إلى شركات سياحية.

وشهد المعرض حضوراً مميزاً من قبل الموظفين حيث تم خلاله التعريف بآخر العروض والمستجدات في مجال السياحة والسفر وتضمنت العروض الخاصة بموظفي مؤسسة دبي للإعلام خصومات على أسعار الغرف والخدمات السياحية وصلت إلى نحو 50%.

وشارك في المعرض 14 شركة سياحية وفندقاً محلياً وعالمياً حيث ضمت كلاً من «مجموعة الشارقة» و«فندق ستينبيرجر- الخليج التجاري» و«فنادق ومنتجعات لو ميريديان» و«فندق مركيور جبل حفيت» و«انترتينرمي» و«Travel Connections Arabia» و«دبي دولفيناريوم» و «فرح اكسبيرينسز».

و«فندق ريكسوس باب البحر» و«ريكسوس السعديات» و«ريكسوس النخله» و«ريكسوس بريميوم» و«متحف الغموض» و«ريتز كارلتون» و«فنادق ومنتجعات موفنبيك» و«منتجع جزيرة زايا نوراي» و«منتجع الحواس الست خليج زيجي» بالإضافة إلى بنك الإمارات الإسلامي.

تنوّع المشاركات

وقالت مريم عبدالرحمن الشامسي، تنفيذي تسويق والمسؤولة عن تنظيم المعرض، إن المعرض يتميز هذا العام بتنوع المشاركات، حيث شهد مشاركات من شركات وسلاسل فندقية عالمية بالإضافة إلى شركات محلية وفنادق جديدة، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيم هذا المعرض الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة هو إسعاد الموظفين وتوفير المزيد من الخيارات السياحية لهم.

وقال ناطق باسم منتجع «سيكس سينسيز زيغي باي» في مسندم، والذي شارك في المعرض،: عملنا على تعريف الحضور بالجهود التي يبذلها الفندق في مجال السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة الطبيعية من خلال تخصيص جزء من مساحة الفندق ليكون مزرعة للمنتجات العضوية ودعمه المستمر للسكان المحليين من خلال شراء المواد والاحتياجات الأولية منهم كالأسماك والمنتجات الحيوانية.