5 تجارب لندنيّة لرحلة تضمن لك المتعة والإثارة

المصدر: البيان الإلكتروني

لا شكّ أنها الأجمل، الأكبر والأكثر صخبا وإثارة؛ ليس في بريطانيا فحسب، بل في أوروبا كلّها!

لندن، قلب انجلترا النابض بالجمال، الناطق بحبّ الحياة والحضارة، إحدى الوجهات العالميّة التي تقدّم لك ما لا نهاية من الأنشطة والمفاجآت.

قبل السّفر عليك التأكّد من الحصول على فيزا بريطانيا، وخلال التخطيط، استفد من تطبيق Wego لمقارنة عروض السفر، ولا تفّوت زيارة دليل الوجهات السياحيّة لمعرفة التّجارب.

أما الآن، فإليك أجمل 5 تجارب قد تقوم بها في لندن:

مدار "أرسيلور ميتال" العملاق

زيارة للحديقة الأولمبية رائعة الجمال في لندن والقيام بتجربة أرسيلور ميتال العملاق ستدهشك بلا شك، اصعد إلى قمة البرج لإطلالات غاية في الجمال على المدينة، ثم استمتع بالتزحلق على أطول مدار للتزحلق في العالم.

زيارة حدائق "كيو" الملكية

حديقة ستبهرك جميع تفاصيلها، فإلى جانب موقعها بجانب نهر التايمز الشهير، تضم هذه الحديقة بحيرة ومسارات بين الزهور والاشجار والمساحات الخضراء المقلّمة بصورة مدهشة، لا تفوت الإطلالات من الجسور المعلقة بين قمم الأشجار، كما أن جولة في البيوت الزجاجيّة النباتيّة والمعبد والقصر هي الأخرى بانتظارك.

تسوّق في "ويست إند"

زيارة للندن العريقة لن تكتمل دون القيام بتجربة تسوّق في شوارع التسوّق الأجمل فيها، "ويست إند" محطة لا تفوتها حيث دوار بيكاديللي يتواجد إلى جانب شارع "أكسفورد" الشهير، كما أن شارع بوند وشارع "ريجينت" وغيرهما المزيد بانتظارك في المحيط القريب في كل منها ستحظى بأجواء مختلفة وتجارب تسوق خاصة سواء في متاجر الماركات الفاخرة ودور الأزياء العالميّة او في الأكشاك الصغيرة والأسواق.

جولة في "التايمز"

استمتع بعمارة لندن الفريدة من زاوية مختلفة بينما تقوم بجولة في أحد المراكب السياحيّة في نهر التايمز.

أيقونات لندن

عين لندن، جسر البُرج، "بيج بن" ومبنى البرلمان رموز المدينة الشهيرة التي لا بد من التوقف عندها والتجول في محيطها، كما أن زيارة لمتحف "مدام توسو"، كاتدرائية سانت بول والمتحف البريطانيّ ستجعل من تجربة لندن استثنائيّة بلا شك.