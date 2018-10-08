لعشاق التسوّق .. هذه العناوين في مانشستر ستبهركم

المصدر: البيان الإلكتروني

منذ الدقائق الأولى سيبهرك كمّ المتاجر الفاخرة وروعة شوارع التسوّق التي تملأ أحياء مانشستر الجميلة حيويّة وإثارة. وفي حال استفسرت عن أفضل ما قد يشبع شغفك بالتسوّق داخلها، فسيأتيك الجواب بأنها تجارب وعناوين عديدة مغلّفة بطرز فكتوريّة مدهشة تعد بتسوّق لا يضاهى، وتعرض بضائع فريدة تناسب كلّ ميزانيّة.

من تسوّق في مانشستر يعرف أنّها "لندن الثانية" فهي تجمع بين فخامة متاجر لندن وأجواء هادئة أقل ازدحاما وصخبا. استفد من عروض الخطوط السعودية إلى مانشستر وابدأ أجمل رحلة بريطانيّة لهذا الموسم. وفيما يلي تعرّف على أشهر مناطق ومتاجر التسوّق فيها:

لاوري اوتلت، ترافورد ومانشستر فورت في المركز

"ترافورد سنتر" أحد أشهر معالم مانشستر السياحيّة التي ستدهشك بمختلف التجارب المتوفرة داخل مجمّع تسوق غاية في الفخامة، لجمال عمارته ستشعر وكأنك في أحد القصور المكونة من بنايات عديدة تربطها جسور خلابة تسهّل تنقلك بين مختلف المتاجر الفاخرة، هنا بانتظارك خيارات ترفيهيّة عديدة مثل "ليغو لاند"، ملعب غولف بطابع استوائي، حوض "عالم البحار"، قاعات سينما وصالات لألعاب الأطفال والبولينغ.

في "مركز لاوري أوت لت" القريب من ملعب ترافورد الشهير، تنتظرك مجموعة مميزة من متاجر الاوتليت لعدد من الماركات الشهيرة بخصومات كبيرة، إلى جانب قاعات السينما، عنوان مميز جدير بالزيارة في رصيف ميناء سالفورد.

إلى الشمال من مركز المدينة يتواجد "مانشستر فورت" أحد أهم أماكن التسوّق التي تعرض تشكيلة فاخرة من المتاجر لأشهر الماركات العالمية بالإضافة الى المطاعم والمقاهي الراقية.

الحيّ الشماليّ وسبينينج فيلد

"نورثرن كوارتر" أو الحيّ الشمالي، عنوان رائع للمتاجر الخاصة بالمصممين وجامعي القطع الفنية والمجوهرات الفريدة وكذلك الملابس القديمة، ذلك إلى جانب مجموعة من المقاهي وأكشاك الطعام ومتاجر الأدوات الموسيقيّة وصالونات التجميل المميزة؛ احصل على هدايا ومجوهرات مصممة خصيصا من أجلك في منطقة "انا سكوير"، أما في "سبيننغ فيلد" منطقة التسوّق الأحدث في مانشستر، فأنت على موعد مع المزيد من متاجر كبرى دور الأزياء العالميّة.

على امتداد شارع "ماركت ستريت" يمكنك التبضع من مئات المتاجر المحليّة والعالميّة مثل "جاب"، "اتش أند إم"، "بريمارك، "اكسيسورسز" وغيرها.

“كرافت أند ديزاين سنتر"

مركز المشغولات اليدوية والتصميم جوهرة مخبأة في قلب الحي الشمالي الإبداعي في مانشستر، تحت سقف هذا البناء الذي استخدم سوقا فكتوريّة للأسماك في الماضي، أنت على موعد مع 18 ستوديو تلتقي فيها بالفنانين والمصممين من بين الأكثر مهارة وحرفيّة في المنطقة، إذا كنت من عشاق المنحوتات والقطع الفنيّة الفريدة فهذا العنوان هو الأمثل لذلك، إلى جانب التسوّق ستتمكن من مشاهدة الحرفيين يعملون على إنشاء المنسوجات والمجوهرات والسيراميك والمطبوعات وغيرها من الفنون الجميلة، استمع إلى قصصهم وتعرف على أدواتهم أو حتى تعلم مهارة جديدة من خلال المشاركة في ورشات العمل المتاحة.

مجمّع "مانشستر أرنديل" مركز التسوّق الرئيسيّ في مانشستر، وأحد أكبر وأجمل مجمّعات التسوّق في أوروبا كلّها؛ يضمّ المكان مجموعة من أشهر المتاجر ودور الأزياء العالمية، كما يوفّر مساحة للأكشاك التي تعرض منتجات مميزة بأسعار منخفضة، عنوان مميز لعشاق التسوق في شارع ماركت ستريت.

منطقة "اكستشينغ سكوير" وشارع "نيو كاثيدرال ستريت"، عناوين إضافية للمزيد من متاجر الماركات العالمية الفاخرة مثل "ألكساندر مكوين"، برادا" "ستيلا مكارثي" وغيرها.