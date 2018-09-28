فلاي دبي تواصل اكتشاف وجهات جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

واصلت فلاي دبي اكتشاف الوجهات الجديدة، التي وصل عددها حتى الآن إلى نحو 71 وجهة جديدة لم ترتبط سابقاً بخطوط أو رحلات طيران مباشر مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل أي من الناقلات الإماراتية.

وتعتبر تيفات في جمهورية الجبل الأسود من الوجهات الجديدة، التي أعلنت فلاي دبي عن انضمامها لشبكة رحلاتها الدولية، حيث دشنت الناقلة رحلاتها إلى وجهتها الجديدة تيفات بمعدل رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 26 مارس 2018، الأمر الذي جاء نتيجة الإقبال المتنامي من المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي على أماكن العطلات غير التقليدية، حيث توفر لهم خيارات مميزة ومتنوعة، تتضمن شواطئ مميزة ومعالم سياحية وثقافية رائعة. وتعد فلاي دبي واحدة من أحد أحدث وأسرع خطوط الطيران نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وتوفر لعملائها تجربة سفر أفضل من خلال تقديم المزيد من الخيارات والمرونة، ويمكن للمسافرين على درجة رجال الأعمال مع «فلاي دبي»، الاستمتاع بتجربة طيران أكثر خصوصية في حين توفر الدرجة السياحية مقاعد مريحة للسفر.