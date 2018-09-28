تخطي الموسمية السياحية من خلال إغناء التراث المحلي

أكدت سلافيسا ميليك رئيس التسويق التنفيذي في مشروع لوستيكا للتطوير والتنمية أن «تأهيل مدينة تيفات يساعد على تخطي الموسمية السياحية وتعزيز السياحة الوطنية وجعلها وجهة سياحية مختلفة، بدعائم موضوعية وعلمية تبنى على إغناء التراث المحلي بكل روافده، واحترام المحيط الإيكولوجي، فعلى سبيل المثال مساحة المدينة لا تستطيع استقبال أكثر من مليون سائح وهو الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً نعمل على تخطيه من خلال تطوير المزيد من البنايات السياحية والفندقية وفقاً للمشاريع الطموحة التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة».

التكوين الثقافي

وقالت: «إن تثمين التراث المادي واللامادي لمدينة تيفات يستدعي تبني مقاربات علمية وعملية لتفعيل المجال الثقافي والتراثي التقليدي وجعله في خدمة السياحة، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المصاحبة، والتكوين المهني والثقافي السياحي المختص».

وتملك «تيفات» واحداً من أهم مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو وهو خليج كوتور الذي يعدّ أكبر ميناء طبيعي في شرق المتوسط. كان الخليج قاعدة بحرية تحولت حالياً إلى مارينا يضم مساكن على الواجهة البحرية وفنادق ومطاعم ومراكز تسوق فضلاً عن رياضات مائية وأنشطة ترفيهية أخرى.