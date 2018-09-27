في يوم السياحة..إجماع عالمي على تميز دبي

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

في يوم السياحة العالمي يجمع العالم من خلال العديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية متخصصة على مواصلة دبي تميزها وتصدرها العديد من المؤشرات العالمية التي تعنى بالقطاع السياحي.

ودبي هي المدينة الأجمل والأكثر سحراً وتطوراً بحسب أحدث تقارير مجلة «كونديه ناست ترافيلرز» المتخصصة في السياحة والسفر، الذي أفاد أن دبي أكثر مدن الشرق الأوسط تقدماً والأسرع تطوراً، وهي المكان الأول في المنطقة الذي يمزج بين رخاء المدينة والاستجمام على الشاطئ. كما أنها جاءت ضمن قائمة أفضل الوجهات الشتوية في العام 2018 بحسب المجلة نفسها.

وجاءت الإمارة ضمن أفضل مدن العالم في المؤشر الصادر عن «مؤسسة رينيسانس»، الذي وصفها بأنها «مزيج من الهندسة المعمارية الراقية والتراث العربي والثقافة الأصيلة والأسواق الشعبية، والتسوق الفاخر، دبي ترتفع من الرمال الذهبية مثل السراب.». كما حافظت دبي على المركز الرابع ضمن قائمة أبرز وجهات السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي.

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