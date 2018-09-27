الشارقة تستخدم أحدث التقنيات لإثراء تجربة السياح

المصدر: الشارقة - البيان

أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن الإمارة تستخدم أحدث التقنيات لإثراء تجربة السياح.

وقال في تصريح بمناسبة يوم السياحة العالمي 2018، إن العالم يحتفل هذا العام تحت شعار (السياحة والتحول الرقمي)، حيث تحرص الهيئة على تقديم تجربة سياحية مميزة لزوار الشارقة، من خلال الاستفادة من مختلف التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع، لا سيما في ما يتعلق بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تقديم خدمات سياحية رقمية عصرية، تسهم في تسهيل الكثير من الأمور على السياح واستقطاب المزيد من الزوار.

وأضاف أنه من خلال المواكبة المستمرة للتطورات الحديثة في عالم السياحة، فإننا نسعى إلى الاستفادة من مختلف الوسائل التي تساعد على التعريف بالمزايا السياحية الفريدة لإمارة الشارقة.