عروض التجزئة في دبي تجتذب مزيداً من الزوار

المصدر: Ⅶدبي - البيان

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» إن دبي تواصل تعزيز مكانتها أبرز الوجهات التي لا بد من زيارتها، وذلك لما تتمتّع به من مقوّمات سياحية مميّزة، والتنوّع الغني الذي يجمع بين الثقافة والتراث والابتكار، وفي ذات الوقت تقديم عروض وخيارات منافسة عالمياً في قطاع التجزئة.

وأضاف الخاجة، تعليقاً على نتائج مؤشر «ماستركارد» للمدن العالمية المقصودة لعام 2018: «مما لا شك فيه أنه مع وجود مراكز تسوّق بدبي تضم أشهر العلامات التجارية، وأهم دور الأزياء العالمية، تستطيع دبي اجتذاب المزيد من المتسوّقين من مختلف أنحاء العالم، ويمكّنها أيضاً من المحافظة على مكانتها وجهة بارزة عالمياً في مجال التجزئة».

وأضاف: إننا نجحنا مع شركائنا في هذا القطاع في تطوير تقويم سنوي لقطاع التجزئة يتضمن العديد من الأحداث والفعاليات المميزة، والعروض الترويجية، ومن بينها مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، وذلك بهدف توفير كل ما يضمن حصول زوار الإمارة على أفضل تجربة ممتعة. ونحن واثقون بأن قطاع التجزئة في دبي سيواصل تحقيق المزيد من النمو والنجاح والازدهار.