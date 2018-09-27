الإمارات وجهة رئيسية للسياحة والترفيه والأعمال

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

قال تقرير حديث نشره موقع «أي تيربو نيوز»: إن المشاريع والرؤى المستقبلية في الإمارات خير شاهد على صعودها الخارق وجهة رئيسية للسياحة والترفيه والأعمال، في غمرة احتضانها بعضاً من مراكز التسوق الأسرع نمواً في العالم في الشرق الأوسط.

ونقل التقرير عن دانييل كورتيس، المدير الإقليمي للمعارض في منطقة الشرق الأوسط في شركة ريد ترافيل اكزيبشنز، المسؤولة عن معرض سوق السفر العربي (آي بي تي إم آرابيا) للاجتماعات والفعاليات قولها: إن البلدان في هذه المنطقة اعتمدت تقليدياً على النفط للحصول على جزء كبير من دخلها، ولكن مع انخفاض الأسعار في هذا القطاع على المدى الطويل، عمدت العديد منها الآن إلى إعادة تركيز اقتصاداتها على الأعمال؛ وزيادة السياحة جزء من هذا الهدف الكبير.

ومن الأمثلة على الاستراتيجيات الوطنية، التي تهدف إلى تطوير اقتصاد البلاد عبر مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا، استراتيجيات، رؤية دبي السياحية لعام 2020، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وقد نجحت هذه الاستراتيجية، وبتنا نرى في الشرق الأوسط دلائل على أن المنطقة تعد العدة لأنشطة الأعمال.

استعدادات

وتجري الاستعدادات على قدم وساق في دبي، لمعرض إكسبو العالمي القادم -إكسبو 2020 دبي، حيث تبذل جهوداً مكثفة لضمان أن يترك هذا الحدث التاريخي إرثاً عميقاً مستداماً متشعباً تمتد آثاره خارج هذه المدينة المستقبلية.

ومن المتوقع أن تشهد السياحة الترفيهيّة والتجاريّة ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الستة للحدث، مع حضور 25 مليون زائر -70% من خارج الإمارات.

من خلال خطة تركز على توفير إطار دائم لقطاع الاجتماعات والمعارض للمدينة، ستستفيد هذه الصناعة من مساحات الفعاليات والاحتفالات الأنيقة، والعصرية للغاية التي يتم إضافتها إلى موقع المعرض.

وسيكون معرض إكسبو دبي 2020 معرضاً للابتكارات والتقنيات الجديدة من جميع الأنواع، وبالطبع، تعد التكنولوجيا أمراً حيوياً لنجاح الفعاليات والاجتماعات، كما أنها في صميم التطور الذي يشهده بروز منطقة الشرق الأوسط مركزاً لفعاليات الأعمال، حيث يتم تسخير التكنولوجيا لتطوير سير العملية القائمة بصورة أكثر نجاعة، وإضافة القيمة والكفاءة لتعزيز تجربة الحدث.

دبي آرينا

وفي دبي، سيتم افتتاح «دبي آرينا» في عام 2019، التي ستكون الأكبر من نوعها في المنطقة. وهي ساحة متعددة الأغراض تمتد على مساحة نصف مليون قدم مربعة، تستوعب 20 ألف متفرج. وستعزز هذه المساحة الجديدة من عروض دبي الترفيهية بشكل كبير.