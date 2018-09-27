خبراء يناقشون بدبي دور التكنولوجيا في دعم السياحة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

انطلقت أمس في دبي فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر تكنولوجيا السفر في الشرق الأوسط، بمشاركة عدد من المتخصصين المحليين والإقليميين في قطاع السفر والسياحة. وتركز دورة هذا العام للمؤتمر المقامة على مدار يومين على التحديات والخطط المستقبلية لتطوير هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع ودور البرامج والنظم التكنولوجية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تطوير القطاع، ويقام الحدث الرائد بدعم من كبرى الهيئات والشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم شركة Verve للمعارض والمؤتمرات.

وقال ديغو لوفيدو خبير رقمي في فريق إكسبيديا - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن قطاع السفر والسياحة يشهد العديد من التطورات في المنطقة، وإن هناك حاجة كبيرة لفهم العملاء للتطورات التكنولوجية في القطاع واستخدامها، كما يجب على الشركات سواء الناشئة أو الكبيرة وأيضاً العاملين في هذا المجال السعي باستمرار لمواكبة التقدم في سبيل تقديم خدمات أفضل للعملاء.

من جانبه، قال ألبرت فرناندو المدير التنفيذي للعمليات في Travelwings: لا يزال قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى وضع الاستراتيجيات والخطط لتنفيذ استخدام التقنيات الحدثية متل الأتمتة في إدارة الشركات والذكاء الصناعي، بالرغم من أنه يشهد إقبالاً على المستوى الإقليمي مع اختلاف الفئات العمرية والديموغرافيات، وفي المستقبل ستلعب التقنيات الحدثية للمحتوى مثل الواقع المعَزز ومحتوى الوقت الحقيقي دوراً رئيسياً في استقطاب المسافرين.