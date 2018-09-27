دبي تكرّم الفائزين بجائزة الاستدامة بالضيافة في مارس

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن موعد الدورة الخامسة من «جائزة الاستدامة في قطاع الضيافة». جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته (دبي للسياحة) مؤخراً وجمع ممثلي المنشآت الفندقية في الإمارة بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة بقطاع السياحة في دبي وعلى فئات الجائزة، حيث سيتم ذلك في مارس المقبل.

وسيتم الكشف عن أسماء الفائزين في الجائزة خلال الحفل الخاص الذي سيقام في مارس 2019. وإلى جانب الجوائز التي سيحصدها الفائزون، سوف يحصلون أيضاً على تكريم ومزايا أخرى، من بينها التغطية الإعلامية التي ستسلط الضوء على إنجازاتهم.

وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والاستثمارات في (دبي للسياحة): «نجحت جائزة الاستدامة في وضع الأسس لقطاع السياحة ليبذل المزيد من الجهد لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة. كما تثمّن الجائزة الجهود الحثيثة التي يبذلها شركاؤنا ممن استثمروا في تطبيق أفضل الممارسات وفي ذات الوقت، تشجّع سائر الجهات الأخرى على أن تسير على خطاها لضمان استدامة القطاع».