سياحة أبوظبي تواكب التغيرات العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن القطاع السياحي حول العالم يشهد تغيرات كبرى مع زيادة الوعي بثقافة السفر والسياحة، فهناك أكثر من مليار و300 مليون سائح دولي يتنقلون عبر حدود العالم كل عام، ولذلك تعد السياحة ثالث أكبر قطاع للصادرات في العالم، وبذلك لا يقتصر تأثيرها على الاقتصادات وحدها، بل لها تأثيرات مباشرة على فرص العمل وجودة البنى التحتية، وكذلك التبادل الثقافي والتأثير في الأفكار ووجهات النظر.

وأضاف تعليقاً على اليوم العالمي للسياحة: «هذا العام، يبحث الاجتماع السنوي لمنظمة السياحة العالمي موضوع التحول الرقمي وفرص النمو الذي تتيحها التكنولوجيا لقطاع يتطلب خططا مدروسة للابتكار والاستدامة، بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام. من جهته، قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: حقق القطاع السياحي في أبوظبي نمواً واعداً منذ بداية العام، وهذا مؤشر على التغير في خيارات السفر والسياحة التي يتزايد اعتمادها على ما تقدمه الوجهات السياحية من خدمات وتجارب جذابة. ومع الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا اليوم، يمكننا القول إن السياحة باتت أحد محركات الاقتصاد والوعي بشكل متواز.