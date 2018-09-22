88 % من الإماراتيين يرغبون في زيارة أيرلندا

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر استطلاع للرأي أن 88% من الإماراتيين راغبون في استكشاف مدن وطبيعة أيرلندا بعد إعفاء مواطني الدولة من التأشيرة، وتنشيط السياحة بين الدولتين، فيما عبر 82% من المقيمين في الإمارات عن رغبتهم في وضع أيرلندا ضمن خيارات السفر لديهم.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته (يوجوف)، الشركة المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الشاملة لأبحاث السوق، أبرز المواقع الأيرلندية المفضلة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وفي مقدمتها العاصمة دبلن (33.5%)، وغالواي (12%)، وكورك (10%)، وعاصمة أيرلندا الشمالية بلفاست (12%)، ومقاطعة ديري/‏‏لندنديري (10%)، وتتفرد كل وجهة من هذه الوجهات بطابع منفرد بين المطابخ الأصيلة، والتجارب الفاخرة، والمناظر الطبيعية، التي تشكل عوامل ساحرة تجذب المسافرين القادمين من الإمارات.

وبحسب الاستطلاع فقد عبّر 90% من الإماراتيين ممن اختبروا الرحلة الأيرلندية عن سعادتهم بقضاء أوقات مسلية وفريدة في ربوعها مع التعرف على الإرث والتاريخ والثقافة الغنية، والتماس حفاوة وودّ سكانها المحليين.

ولم تأت النتائج التي أشارت إلى رغبة ما يقارب نصف المشاركين في الاستطلاع بزيارة أيرلندا بصحبة عائلاتهم بالمفاجئة، نظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها العائلة في نمط الحياة الإماراتي.