خريف الإمارات .. بين سحر الطبيعة وفخامة المنتجعات

المصدر: البيان الإلكتروني

خريف الإمارات العربية المتحدة هذا العام ليس كما في كلّ عام؛ إذ تتزامن احتفاليّة الخريف مع افتتاحية العام الدراسي وبداية انخفاض درجات الحرارة لتغدو بذلك فترة مثاليّة لعطلات نهايات أسبوع رومانسيّة أو عائليّة أجمل وأوفر من أي وقت مضى.

الفنادق الفاخرة، الحياة البريّة الجامحة، الحضارة العريقة، الفنون والرياضات الشاطئيّة الساحرة باتت على بعد جولة بحث واحدة، وبضع نقرات لمقارنة عروض السفر والاطلاع على تفاصيل وتقييمات الفنادق على محرّك وتطبيق wego، جد مكان الإقامة الذي طالما حلمت به في أرقى عناوين الإمارات واختبر المعنى الحقيقي للمتعة والتوفير في الوجهات الأجمل والأكثر إبهارًا وجاذبيّة فيها:

دبيّ: إقامة لا تنسى بين الأبراج وركوب الأمواج

بقدر ما قد تبهرك البنايات ومرافق الترفيه والمغامرات التي توفرها دبي لزوارها، إلا أن تجارب الإقامة في مختلف فنادق دبي العالمية ستبقيك مندهشا لفترة أطول.

درجة الفندق ليست وحدها المهمة عند المقارنة بين مختلف الفنادق والمنتجعات، موقع الفندق، الإطلالة والمرافق التي يوفرها وتجارب حقيقية من نزلاء آخرين قاموا بتجربة المكان هي عوامل تشدّك لفندق ما دون غيره، وتقلص الفجوة بين توقعاتك وما ستختبر خلال الإقامة في الإجازة المقبلة.

لإجازة رومانسية في دبي احرص على البحث عن خيار مبيت يحتوي على حمامات سباحة، خدمات تدليك وسبا ولا تفوّت مشهد غروب الشمس وإطلالة مميزة على الأبراج المتلألئة والنافورة الراقصة.

أبوظبي والعين: أروع المنتجعات.. بين الواحات والسعديات

أكثر من 170 فندقا ومنتجعا مميّزا بانتظارك في أبوظبي، أكثرها تميّزا تلك الواقعة في جزيرتيّ ياس والسعديات، فهي إلى جانب تميّزها بناطحات السحاب الحديثة والشواطئ الفيروزيّة الساحرة، تعرف بمنتجعاتها السياحيّة الفخمة التي تمنحك استراحة مثالية لعطلتك القصيرة المقبلة.

في القسم الشرقي من أبوظبي تعد العين من أغنى المناطق السياحيّة وألطفها جوا، كما أن احتواءها على مجموعة من حدائق الإمارات الخضراء وينابيعها المعدنيّة يجعلها وجهة محببة للكثيرين.

قارن بين عروض الفنادق والمنتجعات في العين واطلع على تقييمات الفنادق في منطقة الواحات حيث العديد من المرافق الترفيهيّة لأجازة متكاملة. ولا تفوت إطلالة ساحرة على المدينة ومشاهدة أجمل غروب للشمس من قمم جبل حفيت.

رأس الخيمة: استرخاء وأمان في جزيرة المرجان

في محيط يدهشك فيه الهدوء ونقاء الماء، لن تقاوم لذّة الاسترخاء وكذلك لن تنس تجربة الاستجمام التي تعرضها لك رأس الخيمة.

فنادق راس الخيمة الواقعة في جزيرة المرجان هي الأجمل لاستراحة مثالية في المنطقة، هذه الجزيرة التي تم تصميمها على هيئة شعاب مرجانية تضم خمس جزرٍ مختلفة: النسيم، الكنز، المطلة، وجزيرة الأحلام، وفيها تتوفر معظم العناوين الترفيهية والسياحيّة، لا تفوّت مغامرة جبل "جيس فلايت"، كما أن الاستمتاع بمختلف الفعاليات المائيّة في حديقة "آيس لاند" المائيّة الأكبر في الشرق الأوسط تجربة منعشة بلا شك.

الشّارقة: أجمل إقامة بين جزيرة النور وواجهة المجاز

مجموعة كبيرة من أنشطة التسوق والتجارب الترفيهيّة المثيرة بانتظارك خلال خريف الشارقة هذا العام، أفضل فنادق الشارقة هي الأقرب إلى الأنشطة التي تثير اهتمامك فيها، لا تفوت جولة مائيّة في القصباء لمشاهدة عروض النافورة الراقصة، كما أنك ستحصل على إطلالة مميزة على المدينة عند ركوب عجلة عين الإمارات.

ستجذبك الإمارات هذا الخريف لزيارتها، وحتما ستبهرك بحلو مذاقاتها وأنسام مساءاتها.. أما منتجعاتها ذات التصاميم الفاخرة والمرافق والخدمات المتكاملة، فستذكي لديك الرغبة في البقاء لمدة أطول وتغريك بتكرار الزيارة.