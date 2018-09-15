جولة في مدينة كيوتو اليابانية الساحرة

المصدر: البيان الالكتروني

تمتلك كيوتو؛ عاصمة اليابان القديمة، التي تعد أكثر وجهة سياحية شعبية في اليابان، الكثير من خيارات التنقل بواسطة القطارات، وفي هذا المقال سنقوم بجولة عبر خدمات السكك الحديدة المحلية التي تجوب بعض المواقع السياحية الشهيرة الموجودة خارج مركز المدينة.

تشتهر منطقة أراشيياما الواقعة غرب وسط كيوتو حسب موقع (nippon.com) بمعابدها وأضرحتها التاريخية، ولكنها ليست أقل شهرة بالنسبة للمناظر المثالية في كيوتو، مثل جسر توغيتسو الرائع وغابة الخيزران الفاتنة. كما أنها مشهورة جدا بتفتح أزهار الكرز في فصل الربيع وتغير ألوان أوراق الأشجار في فصل الخريف. وهناك طريقة رائعة للاستمتاع بجميع هذه المعالم، ألا وهي ركوب قطارات راندين التي تديرها شركة سكك حديد كيئيفوكو الكهربائية.

تمتلك قطارات راندين خطين، الأول هو خط أراشيياما الذي يمتد بين محطتي أراشيياما وأومييا، أما الثاني فهو خط كيتانو المتفرع من خط أراشيياما عند كاتابيرانوتسوجي والذي يسير حتى يصل إلى محطة كيتانو هاكوبايتشو.

إذا كنت متجها إلى أراشيياما من محطة كيوتو، يمكنك الوصول إلى محطة ساغا أراشيياما بواسطة خط ساغانو (خط سان ئين الرئيسي) التابع لشركة سكك حديد اليابان في غضون 15 دقيقة. وهذا ما يجعلك قريبا من جسر توغيتسو وغابة الخيزران ومعبد تينريوجي المدرج على قائمة التراث العالمي، وغيرها من المعالم السياحية. والطريق الأكثر فعالية هي عادة أن تتم تغطية هذه المنطقة أولا وقبل الانتقال على متن أحد قطارات راندين من محطة أراشيياما.

يمر خط أراشيياما بالكثير من المناظر التي تهم المسافرين بما فيها معبد كورومازاكي، وكوريوجي أقدم معابد كيوتو، وتويئي كيوتو استوديو بارك، وهو مقصد شهير لعشاق الأفلام. كما أن خط كيتانو جيد أيضا، حيث يمر بمعبدين مدرجين على قائمة التراث العالمي وهما نينناجي وريوأنجي، بالإضافة إلى معبد ميوشينجي الفسيح. ومن كيتانو هاكوبايتشو – آخر محطات خط كيتانو – من السهل المشي إلى معبد كيتانو تينمانغو، كما أنها تبعد 20 دقيقة فقط مشيا على الأقدام عن كينكاكوجي معبد القبة الذهبية.

إذا كنت تخطط للقيام بجولة سياحية على خطوط راندين، ضع في عين الاعتبار شراء بطاقة ركوب قطارات راندين لمدة يوم واحد بـ 500 ين فقط للبالغين، في حين أن أجرة الركوب لمرة واحدة في تلك القطارات ثابتة وتبلغ 220 ينا، ولذلك إذا كنت تخطط للركوب ثلاث مرات أو أكثر، فإن بطاقة الركوب ليوم واحد ستوفر عليك بعض النقود.

تعرف المنطقة الجبلية شمال كيوتو باسم ’’راكوهوكو‘‘ وهي موطن الكثير من المقاصد السياحية، والتي تشمل معبد كوراماديرا، والذي أصبح يعرف مؤخرا باسم ’’بقعة الطاقة‘، ومعبد كيفوني وهو مناسب لأولئك المهتمين بإيجاد تطابق رومانسي، ومعبد إينرياكوجي الواسع والمدرج على قائمة التراث العالمي، وهو يقع على جبل هييئي.

وأولئك الذين يريدون القيام بجولة في منطقة راكوهوكو يمكنهم ركوب خط كيئيهان الرئيسي من محطة كيوتو إلى ديماتشيياناغي والتحويل إلى سكة حديد إئيزان أو ’’إئيدين‘‘ من هناك. يتفرع إئيدين إلى خطين عند محطة تاكاراغايكي. الأول هو خط كوراما الذي يسير باتجاه كيبوني وكوراما، أما خط إئيزان فيتجه إلى ياسي وهييئيزان.

تكون مساحة النوافذ في قطار كيرارا البانورامي على خط كوراما التابع لإئيدين أكبر، ما يمكن كما يمكن قلب المقاعد لتصبح مواجهة للنوافذ ما يسمح بتجربة رؤية مثالية. ويعشق الركاب على وجه الخصوص الرؤية الرائعة لتغير ألوان أوراق الأشجار في فصل الخريف.

مشاهدة الفصول الأربعة من خلال قطار ساغانو

تسير عربات الشحن القديمة لقطار ساغانو ’’توروكّو‘‘ أو القطار الرومانسي لمدة 25 دقيقة على طول نهر هوزو الذي يتدفق للأسفل ليصبح نهر كاتسورا عند جسر توغيتسو، حيث يهدر محرك القطار الذي يعمل بالديزل ويبعث بحنين للماضي أثناء سيره على مسارات خط سكك حديد غرب اليابان المهملة حاليا بين محطتي توروكّو ساغا وتوروكّو كاميؤكا، ما يمكّن من رؤية عن كثب للمناظر المنتشرة على ضفتي النهر حيث يمكن رؤية أزهار الكرز في الربيع وأوراق الشجر الخضراء في الصيف وتغير الأوراق في الخريف والثلوج في الشتاء.

قطار ساغانو توروكّو (الرومانسي).

تدعى العربة رقم 5 ’’الأغنياء‘‘، وهي مفتوحة فنوافذها لا تحتوي على زجاج. وهي الخيار الأمثل لكل من يسعى لمشاهدة المناظر بوضوح كبير وللشعور بالرياح وهي تداعب شعر الركاب، كما انا خيار مثالي للمصورين الهواة.

إن العربة رقم 5 والمعروفة باسم ’’الأغنياء‘‘ هي خيار مثالي للمصورين الهواة بسبب نوافذها المفتوحة على الهواء الطلق وجانبيها اللذين على شكل قضبان متباعدة. كما أن السقف شفاف.