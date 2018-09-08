(فيديو) فندق الدمية "ماتريوشكا"

تضم مدينة مانتشولي بشمال شرقي الصين المتاخمة لجمهورية منغوليا غربا وروسيا شمالا، والتي تعد أكبر مرفأ بري حدودي في شمال الصين، وتعرف بـ "نافذة شمال شرقي آسيا"، تضم فندقا بشكل الدمية الروسية "ماتريوشكا".

وقالت (CGTN) الصينية إن المبنى الرئيسي للفندقة عبارة عن دمية روسية ضخمة، وهو من الداخل يشبه قصرا فخما مفعما بالأجواء الروسية، ويتزيّن الفندق بأنواع متعددة من عناصر ماتريوشكا، بحيث يمكنك أن تجد شكل ماتريوشكا في أي مكان بداخله.