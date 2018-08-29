الوجهات هي الأكثر جاذبيّة على خريطة السياحة السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

استجمام؟ طبيعة ساحرة؟ أم شواطئ من بين الأجمل على ساحل البحر الأحمر؟ كلّ هذا وأكثر ينتظرك داخل المملكة لإجازة عائليّة فاخرة تنعشك وتبهر صغارك.

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أنت على بعد بضعة نقرات فقط من إقامة استثنائيّة في هذه الوجهات الأكثر جاذبية على خريطة السياحة السعوديّة:



مكة المكرمة: درة التاج وانطلاقة لأجمل شواطئ البحر الأحمر

لمكانتها الدينيّة، لحداثة العمران فيها وغناها بمجموعة من أفضل الأبراج وخيارات المبيت ذات الجودة العالمية، لا شكّ أنّ مكة هي دُرّة التاج وجوهرة الوجهات السعودية بلا منافس.

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بعد إشباع الروح في مكة قبلة المعتمرين والحجيج، انطلق للاستمتاع بكنوز البحر الأحمر، جدّة، أبحر، ثول والقنفذة جميعها شواطئ تعدك بتجارب غاية في الخصوصيّة في قلب الطبيعة الساحرة.

الرياض: عناق جميل بين الأصيل والعصريّ

تعد الرياض وجهة سعوديّة من بين الأكثر جذبا للسيّاح وذلك لما توفره من محيط تتمازج فيه الحداثة مع التّراث الأصيل، محيط جدة غنيّ بصور معماريّة وأنماط هندسيّة دافئة تحافظ على هوية المكان العربية والتاريخيّة، كما توفر في الوقت ذاته الأحدث في مجالات السياحة والأعمال والثقافة ومرافق التّرفيه. قارن بين أكثر من ألف فندق في الرياض على صفحات ويجو، واستمتع بأجمل ضيافة في قلب المملكة على مقربة من أجمل معالمها.

المدينة المنوّرة: رفاهيّة.. وضيافة بمعايير عالميّة

تحتفظ المدينة بمكانتها بين الوجهات الثلاث الأجمل والأكثر جذبا للسيّاح، وإلى جانب تميزها بالمسجد النبوي والروضة الشريفة، لا يختلف اثنان بأن دفء الترحاب وكرم الضيافة ووفرة المعالم ومرافق التسوّق ووجود مجموعة من عناوين الإقامة والفنادق الأرقى في المدينة المنورة هو ما يجعلها وجهة محبّبة للملايين من داخل وخارج المملكة.

تذكّر، أن المدينة عنوان مثاليّ لانطلاقة إلى مدائن صالح التاريخيّة الشهيرة، كما أن فكرة زيارة مزارع الخرج القريبة هي الأخرى تجربة خاصة جدا لكل العائلة.

في السعودية، تذوق سحر البحر، وحلاوة التمر، وجمال الذهب والرمل..

اشبع روحك في رحاب مساجدها، وامنح نفسك الراحة والرفاهيّة في أفضل منتجعاتها ومرافقها..

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