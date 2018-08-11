انتعاش السياحة الروسية إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

تشهد حركة السياحة الروسية حالة من الانتعاش الملحوظ إلى دبي مما شجّع الخطوط الجوية الروسية، والمعروفة أيضاً باسم «ايروفلوت»، عن تسيير رحلة يومية إضافية إلى دبي، اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل، حسبما نشرت وكالة «بلومبيرغ» أمس.

وأفادت «ايروفلوت»، التي تعد بمثابة الناقلة الجوية الروسية الرسمية، أن الرحلة اليومية الإضافية، التي تحمل رقم «إس يو 522» ستغادر مطار شيريميتييفو الدولي، في العاصمة موسكو 1:10 صباحاً، لتصل مطار آل مكتوم في دبي 7:30 صباحاً، بينما ستغادر رحلة العودة رقم «إس يو 523»، مطار آل مكتوم 9:00 صباحاً، لتصل مطار شيريميتييفو في 1:40 ظهراً. وأضافت الناقلة أنها ستشغل رحلتها اليومية الإضافية إلى دبي على متن طائرات من طراز «بوينغ 737».

وتُسيّر «ايروفلوت» حالياً 3 رحلات يومية إلى مطار دبي الدولي.