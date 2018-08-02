حجوزات عيد الأضحى: كتابات "صغيرة" توفّر عليك الكثير!

المصدر: ضحى الحاح

قد يبدو ايجاد إجازة أجمل مقابل فاتورة أصغر وتحديدًا في موسم الذّروة والأعياد معادلة صعبة التحقيق للوهلة الأولى؛ ولكن التعرّف على المتغيّرات التي تتواجد فيها والإلمام ببعض التفاصيل الصغيرة، يجعل ذلك ممكنًا في التوقيت والميزانيّة الذين تحدّدهما بنفسك.

احتفظ بهذه الأسرار واعتمد الأدوات التالية عند البحث عن أفضل التذاكر، ولتحتفل بعيد الأضحى مع العائلة في وجهة جديدة قبل أن تغرب الابتسامة عن وجه الإجازة الصيفيّة ويُسمَع جرسُ العام الدراسيّ الجديد:

اختيار منصّة البحث بذكاء: عند زيارة متجر التطبيقات، أولى الخطوات هي اختيار تطبيق السّفر الذي تشعر بانّه يمنحك تجربة الاستخدام الأفضل باللغة التي تجيدها؛ Wego على سبيل المثال، تطبيق متميّز في هذا المجال.

اختيار التوقيت المناسب للحجز: أمر غاية في الأهميّة؛ تجنّب القيام بأيّ عمليّة بحث أو حجز وأنت في حالة توتّر أو على عجلة من أمرك، فقد يؤدّي بك ذلك إلى ارتكاب أخطاء بسبب السرعة أو عدم التّركيز.

اختيار وجهات سفر محددة دون غيرها في مواسم معينة يعتبر نقطة انطلاق مهمة تؤثر على نتائج البحث والحجز المستقبلية، استعن بالمدوّنات واستفد من تجارب من سبقوك لزيارة هذه الوجهات في موسم مشابه، دليل الوجهات السياحيّة سيوفّر لك المزيد من المعلومات المفيدة ذلك.



الكلمات الصغيرة في صفحة البحث الرئيسيّة عن الفنادق ورحلات الطيران غاية في الأهميّة: "عدد المسافرين وعمر كل منهم"، "درجة السفر"، " عدد الغرف" أمور غاية في الأهميّة، تأكّد من ضبطها بدقّة قبل تشغيل زر البحث لأن أي خطأ في إدخالها سيؤثر في نوع العروض والأسعار التي ستحصل عليها.

فعّل الخانات التي تحتاجها فقط: قد يكون هناك اختيار ات تم تفعيلها على التطبيق بشكل مسبق - غالبا لا تحتاجها، راجعها واحرص على الاحتفاظ بالخانات التي تهمك في وضعيّة التشغيل، خانات على سبيل المثال: "شامل/غير شامل للرسوم"، "قابل للاسترداد" و"إلغاء الحجز مجاني".

"الفلتر" - كلمة صغيرة تصادفك في صفحات النتائج سواء بحثت عن فندق أو رحلة طيران، استفد منها -دون الإفراط في استخدامها-فذلك سيوفر عليك الوقت والجهد الكثير؛ فإذا كنت ترغب المقارنة بين رحلات طيران على طيران الإمارات و مصر للطيران فقط، كل ما عليك هو ان تحدّد اسم خط الطيران داخل الفلتر واضغط على خانة تطبيق الفلتر لتحصل على نتائج أكثر دقّة دون أن تضطر المقارنة بين مئات الرّحلات مع شركات لا ترغب بمشاهدة عروضها.

عند الحجز مع شركات الطيران الرّخيص "لو كوست"، مثل: فلاي دبي، طيران ناس وبعض رحلات الخطوط السعوديّة، لا بدّ من الاهتمام بالكلمات التالية: "حقائب"، "مقاعد" و"تشيك-إن"؛ الاهتمام بإدخال العدد الدقيق للحقائب، واختيار المقاعد وعمل التشيك إن سيكلفك سعرا أغلى إذا لم تقم بذلك على التطبيق أو الموقع الإلكترونيّ.

التزم الدقّة في كتابة بياناتك وراجع جميع تفاصيلك الشخصيّة قبل الدفع؛ فقد يكلّفك تعديل أي خطأ إملائي صغير مبالغ يمكنك توفيرها وهذا خاضع لقوانين الشركة التي تقوم بالحجز معها: اسمك الشخصيّ على سبيل المثال، يجب أن يكون تماما كما يظهر في جواز سفرك، قم بتعبئته باللغة الانجليزيّة، وتأكّد من إدخال تاريخ الولادة على نحو صحيح، فقد يطلب منك التاريخ على نحو يكون فيه الشهر في البداية ثم اليوم والسنة.



وأخيرًا، تذكّر أن الحجز المبكر قدر المستطاع سيزيد من احتمالات حصولك على عروض أوفر خصوصًا في الأعياد ومواسم الذروة، كما أنّ فكرة المقارنة بين العروض في تواريخ مختلفة لا تقل أهميّة.

نتمنى لك ولعائلتك إجازة عيد أضحى ممتعة.