نخيل تباشر تشييد منتجع عائلي جديد في جزر ديرة الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - مشرق حيدر

قال علي راشد لوتاه رئيس «نخيل» ان الشركة ستباشر الاسبوع المقبل تشييد منتجع سياحي جديد يستهدف العائلات ويقع في جزر ديرة أحدث وجهة سياحية في دبي.

تطور نخيل المنتجع بالشراكة مع «سنتارا» للفنادق والمنتجعات بقيمة 500 مليون درهم ( سنتارا تضخ 40% من اجمالي الاستثمار).

تبلغ قيمة عقد البناء في المنتجع 290 مليون درهم.

وتعد الشركة، ثاني اكبر مشغل فندقي في اسيا وسيكون المنتجع الشاطئي أول مشاريع شركة «سنتارا» في الإمارات، وسيضيف اسم عالمي آخر إلى المجموعة المتزايدة من علامات الفنادق التجارية في دبي .

وسيكون المنتجع الجديد والحديقة المائية على مقربه من مشاريع «نخيل»، «ديرة مول» و«السوق الليلي في جزر ديرة»، التي ستضم من بينهم 6,400 من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

ويشار إلى أن محفظة «سنتارا» تضم 14,000غرفة فندقية عبر67 فندقاً ومنتجعاً وتعمل تحت 6 علامات تجارية في آسيا والمحيط الهندي وأفريقيا والشرق الأوسط.