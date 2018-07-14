«هيلتون غارديني ناكسوس» خدمات خاصة للعائلات العربية

المصدر: دبي - البيان

فور وصول الوفد الإعلامي إلى مطار كاتانيا، استقبلنا وفد من فندق هيلتون غارديني ناكسوس، الذي يعتبر من الفنادق الشاطئية، يتألف من 6 طوابق، ويقع في منطقة ساحرة من مدينة غارديني ناكسوس، ويتميز الفندق بمساحة الغرف الكبيرة، التي تتناسب مع العائلات العربية، والخليجية بشكل خاص.

استمرت رحلتنا من المطار إلى الفندق ما يقارب 45 دقيقه، وخلال رحلتنا من المطار، اكتشفنا أن أجمل أماكن مدينة غارديني ناكسوس، مثل المتحف الزراعي وجبل إتنا، تقع بالقرب من الفندق، الأمر الذي يشكل قيمة إضافية بالنسبة للفندق، الذي يشكل السياح الألمان النسبة الأكبر من ضيوفه.

وبعد وصول فلاي دبي في رحلات مباشرة إلى مدينة صقليا، تتوقع إدارة الفندق ارتفاع نسبة الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان عدم وجود رحلات مباشرة بين دول الخليج وجزيرة صقليا، يشكل إحدى معوقات ارتفاع نسبة النزلاء من دول الخليج.

يقدم مطعم Panarea، مجموعة واسعة من الوجبات الآتية من البحر المتوسط، فيما يبعد O›Neil Bar Restaurant وLa Matrioska، الذي يقدم وجبات متنوعة، 5 دقائق سيراً عن الفندق.