«فلاي دبي» أول ناقلة خليجية تصل جزيرة صقلية

المصدر: دبي - البيان

نجحت فلاي دبي في تعزيز شبكة رحلاتها من خلال مواصلتها افتتاح محطات جديدة حيث قامت الناقلة مؤخراً بتدشين محطة كاتانيا لتكون بذلك أول ناقلة خليجية تصل إلى هذه جزيرة صقلية التي تتمتع بمقومات سياحية وتجارية كبيرة.

يأتي إطلاق رحلات فلاي دبي إلى مدينة كاتانيا الإيطالية ضمن خطة الناقلة في تنويع وجهاتها. وتوفر الرحلات للمسافرين من دبي ودول مجلس التعاون فرصة الاطلاع على العديد من الأنشطة واستكشاف المواقع التاريخية في المدينة وخاصة جبل ايتنا الجبل البركاني الشهير في المدينة. ووضعت طيران الإمارات الرمز المشترك على رحلات فلاي دبي لهذه الوجهة ضمن اتفاقية الشراكة بين الناقلتين وسيتاح لمسافري الناقلتين الفرصة للسفر إلى العديد من الوجهات.

وتشغل فلاي دبي على هذه الوجهة طائرتها الحديثة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 التي توفر معايير راحة عالية للمسافرين على الدرجتين السياحية والأعمال. وتمتلك فلاي دبي أسطولاً يتألف من 61 طائرة منها 6 طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 والباقي من بوينغ 800-737 الجيل الجديد.