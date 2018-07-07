27 بلداً أوروبياً ضمن شبكة وجهات «فلاي دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «فلاي دبي» أن وجهاتها الأوروبية سترتفع خلال العام الجاري إلى 27 وجهة مع بدء الرحلات إلى سالونيك اليونانية وكاتانيا الإيطالية ودوبروفنيك في كرواتيا وكراكوف في بولندا وانطلاق رحلات الناقلة إلى هلسنكي في أكتوبر المقبل.

وتمكنت «فلاي دبي» انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل إلى أكثر من 90 وجهة، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل إلى 296 طائرة.

واحتفلت الناقلة بإطلاق رحلاتها المنتظمة إلى مطار مقدونيا في مدينة سالونيك اليونانية بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، وتشغل «فلاي دبي» الرحلة بالشراكة مع «طيران الإمارات» وهي الشراكة التي تتيح الفرصة لمسافري الشركتين السفر من دبي إلى مئات الوجهات حول العالم.

ويتمتع مسافرو «طيران الإمارات» (فيما يتعلق بالحجوزات التي تتم من خلال الرمز المشترك) بوجبات مجانية ووزن الحقائب لطيران الإمارات بالنسبة للرحلات التي تشغلها فلاي دبي على الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

وتعتبر «فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة من دبي.

وقال تيري اوكوك نائب الرئيس للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «نتوقع أن يسهم افتتاح الوجهة الجديدة في زيادة أعداد الزوار للمنطقة من أسواق حيوية مثل ملبورن وسيدني، إضافة إلى أسواق الصين واليابان».

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية في «فلاي دبي»: «إن أكثر من 70% من شبكة وجهاتنا لم تكن ترتبط برحلات طيران في السابق، ونحن نلتزم بتسهيل حركة وحرية تدفق التجارة والسياحة وتعزيز الرحلات الجوية التي تربط الإمارات بالعالم».