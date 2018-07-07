«ذا ميت»: هاتف ذكي للنزلاء يوفر اتصالات مجانية مع 31 دولة

المصدر: سالونيك - البيان

استضافت فلاي دبي الوفد الإعلامي إلى سالونيك في فندق (ذا ميت هوتل - The Met Hotel)، وهو من فئة الخمسة نجوم، ويتميز بموقعه في وسط مدينة سالونيك، وبالقرب من المزارات الرئيسة في المدينة مثل ميدان أرسطو، وبعض المعالم السياحية الأخرى.

ويتميز تصميم الفندق بالحداثة، وتتوافر به مختلف الخدمات التي يحتاجها السائح، ولعل أبرز ما لفت انتباهنا، هو وضع الفندق هاتفاً ذكياً محمولاً يمكن للنزيل استخدامه داخل الفندق وخارجه، لإجراء مكالمات مجانية مفتوحة، وبدون حد أقصى، لنحو 31 دولة، تضم مختلف مناطق اليونان ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا وصربيا.

ولا يعمل الهاتف سوى ببطاقة «سيم» الخاصة به، والموضوعة سلفاً من الفندق، ويغلق أوتوماتيكياً إن تم تغييرها. كما أنه لا يمكن شحنه إلا بالشاحن المخصص له داخل غرفة النزيل. ويمكن استخدامه أيضاً للاتصال بشبكة الإنترنت دون قيود. على أن يتم تركه في الغرفة عند المغادرة، وبمجرد إجراء المغادرة، يتم مسح البيانات الشخصية للمستخدم من الهاتف، كما تؤكد إدارة الفندق.

ويضع الفندق أعمالاً فنية مختلفة، تنتمي في معظمها لتيارات ما بعد الحداثة، سواء في بهوه الرئيس أو في قاعاته المختلفة.

ويهتم الفندق بتنوع الأطعمة، ويوفر بيانات واضحة بشأن مكونات تلك الأطعمة. لكنه لا يقدم مبادرات خاصة لجذب السائح العربي. وتتنوع غرف الفندق بين الغرف العادية والتنفيذية.وتضم سالونيك قرابة الـ 318 فندقاً من الفئات المختلفة، بينها نحو 15 من فئة الخمس نجوم، و22 من فئة 4 نجوم، و33 من فئة الثلاث نجوم، و14 من فئة النجمتين، و234 فندقاً غير مصنف.

وبالتالي، تتوفر خيارات إقامة واسعة لمختلف المستويات. وكما هو الحال في كثير من الفنادق بمناطق مختلفة من العالم، فإنه لا تتوافر شطافات مياه بحمامات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم، ويستثنى من ذلك حمامات ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.