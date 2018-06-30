فندق إنتركونتيننتال أبوظبي يعيّن طاقماً إدارياً جديداً لمطاعمه

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إدارة فندق «إنتركونتيننتال أبوظبي»، الفندق الحائز مؤخراً على جائزة «أفضل فندق أعمال» في أبوظبي، عن تعيين طاقم إداري جديد لمطاعم الفندق، والذي يضم ستة خبراء في عالم ضيافة المطاعم، وسوف يعمل الطاقم الجديد تحت إدارة نيل هوتن، مدير عام فندق «إنتركونتيننتال أبوظبي».

وقال نيل هوتون، مدير عام فندق «إنتركونتيننتال أبوظبي»، والذي يمتلك خبرة امتدت لأكثر من 25 عاماً لدى مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» قضى منها 20 عاماً بمنصب المدير العام: «يسعدني جداً أن أعمل إلى جانب الطاقم الإداري الجديد، وأعتبر نفسي محظوظاً بالتعاون مع قادة محترفين من أصحاب الخبرة الكبيرة في جميع مطاعم فندق»إنتركونتيننتال أبوظبي«.

كما أثق في موهبة فرق الطهاة مع توجيهات المدراء على منح الضيوف تجربة تلبي تطلعاتهم، ونحن في صدد إطلاق قوائم طعام جديدة في الأشهر المقبلة». ويضم الفريق الإداري الجديد ستة مدراء شباب من أصحاب الخبرات والمهارات الضرورية لتجسيد مفاهيم مطاعم الفندق، وذلك بالشكل الذي يرتقي بمستوى الخدمة ويضمن توفير تجارب مميزة تواكب تطلعات الضيوف.

وتقدم مجموعة المطاعم في فندق «إنتركونتيننتال أبوظبي» تجارباً متنوعة، وتضم ست وجهات حائزة على العديد من الجوائز، لتكمل مسيرة الفندق الحافلة بالإنجازات على مدى 38 عاماً، وقد حصدت المطاعم مؤخراً عدة جوائز مرموقة من أهم المطبوعات المتخصصة في عالم المطاعم في الإمارات، فقد حصد مطعم «سيركو» جائزة المطعم الإيطالي المفضل.

بينما كانت جائزة أفضل مطعم لبناني من نصيب مطعم «بيبلوس سور مي»، وأما جائزة أفضل مطعم آسيوي نالها مطعم «تشو جاو ممشى المارينا»، وجائزة أفضل مطعم للمأكولات البحرية ذهبت إلى مطعم «فيش ماركت»، وحصل «بيلجن كافيه» على جائزة «أفضل ركن للمشروبات».