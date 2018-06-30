حملة سياحية أميركية تجتذب عشاق السيارات الكلاسيكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية زوار مقاطعة أورانج في كاليفورنيا عن تدشينها لحملة سياحية بنمط الحياة العصرية تحت عنوان«كلاسيك آند فينتج كارز» التي تستهدف عشاق السفر والسياحة من زوار دول الخليج العربي والشرق الأوسط.

وذلك لخوض تجارب صيفية عامرة بوجهات التسوق العالمية وباقة «ذي او سي كلاسيك» التي تتيح لهم استئجار السيارات الكلاسيكية لمدة يوم واحد والدخول المجاني لأحد معارض السيارات مع ميزات كبار الشخصيات وخصومات حصرية تزيد قيمتها عن 2000 دولار عند ارتياد مرافق البيع بالتجزئة في فاشن أيلاند، إيرفين سبكتروم وساوث كوست بلازا.

وسيحظى سياح المنطقة بباقة فندقية راقية في معظم أرجاء مقاطعة أورانج كاونتي بما في ذلك فندق حياة ريجنسي هنتنغتون بيتش، أيلاند هوتل، مونتاج لاغونا بيتش، مونارك بيتش ريزورت، نيوبورت بيتش ماريوت بايفيو، نيوبورت بيتش ماريوت أوتيل، وريتز كارلتون لاغونا نيجويل.

من جانبه، قال إد فولر،الرئيس والمديرالتنفيذي لجمعية زورا مقاطعة أورانج: إن المقاطعة تنعم بأسلوب الحياة الفاخر، فضلا عن إطلالتها المذهلة على ساحل المحيط الهادئ الذي يعكس اللون الأزرق الملهم لمحبي السفر. ونوه فولر إلى إن الشراكة مع معارض السيارات الرائدة والكلاسيكية يساهم في منح الضيوف تجرية مغايرة في المقاطعة.

حيث عملنا مع وكلاء السفر المحترفين في منطقة الشرق الأوسط لدمج عناصر الحملة مع الخدمات الشاملة والمقاصد الترفيهية ومناطق الجذب السياحية في جنوب كاليفورنيا، من أجل تسهيل الحصول على أفضل العطلات الصيفية للزوار الخليجيين والشرق أوسطيين.

وأعرب فولر عن أمله من خلال حملة «كلاسيك آند فينتج كارز» بمشاهدة المزيد من السياح في مقاطعة أروانج ليعيشوا أياماً سياحية تجمع ما بين السيارات الكلاسيكية من جهة والتسوق والترفيه العائلي من جهة أخرى.

ويعد عرض «سبوكوم» في أنهايم الذي يعقد في 14 يوليو القادم أكبر حدث للسيارات المستخدمة في الولايات المتحدة الأميركية، ويستقطب أكثر من 75 من أفضل العلامات التجارية في هذا المجال، ووسائل الإعلام، ومروجي الفعاليات، بالإضافة إلى أكثر من 350 سيارة من أبرز السيارات الأميركية التي تتنافس على أضخم معرض للسيارات في البلاد.

وستشهد أنهايم فعاليات معرض أورانج كاونتي الدولي للسيارات من 4 إلى 7 أكتوبر 2018 مع وجود ما يقرب من 600 موديل من أحدث السيارات العادية والرياضية والشاحنات المتعددة الاستخدامات، فضلاً عن دعوة 100 من طراز السيارات الغربية والمتطورة، كما يعد المعرض أحد الفرص المثالية لهواة تلك النشاطات من سياح منطقتنا العربية.

وفي كوستا ميسا ستجري فعالية خيرية في 22 سبتمبر 2018، وبهذه المناسبة سيكون هنالك 3500 سيارة يكشف النقاب عنها حوالي 200 عارض وبائع، ويمكن للزوار الحضور واكتشاف متعة مثل تلك الأحداث التي لن يجدوا على غرارها إلا في مقاطعة أورانج كاونتي الفاتنة.

أما معرض لاغونا بيتش الكلاسيكي للسيارات السنوي المزمع إطلاقه في 7 أكتوبر 2018 فسيضم المئات من رواد وهواة السيارات الكلاسيكية وتتسم أجواؤه بالطابع الغير رسمي جنباً إلى جنب مع مجموعة متميزة من بعض من نوادر السيارات الكلاسيكية المستوردة والمحلية .

والتي ترجع بالزائر إلى الحقبة الماضية من صناعة السيارات وبراعتها الهندسية، وكذلك مع حسن الضيافة والأماكن الزاخرة بقيمة السفر إلى مقاطعة أورانج كاونتي الحالمة بالسياحة المشهورة على مستوى العالم.