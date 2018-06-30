سويسرا.. صيف مفعم بالمغامرات للسياح الخليجيين

المصدر: دبي - البيان

تبرز سويسرا إحدى الوجهات الرائعة لعشاق السفر في المنطقة وخصوصا من دول الخليج العربي الذين يرون أنها تتمتع بطبيعة قلما توجد في مكان آخر في العالم، وهو ما قاله ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف ماتياس: «بعد النجاح الذي حققته سويسرا خلال السنة الماضية ما زلنا نعمل على الترويج للسياحة في سويسرا، إذ تُمثّل الطبيعة الدافع الأول لعشاق السفر من الإماراتيين خاصة والخليجيين بشكل عام، فمع وجود البحيرات الزرقاء الكريستالية الصافية، والغابات شديدة الخضرة.

وجبال الألب البكر والمدن الأصيلة؛ لا تقدّم سويسرا مجرّد طبيعة لا مثيل لها، حيث الهواء النقي والمناخ الرائع فقط، بل كل ما هو موجود على قائمة رغبات الضيوف من المسافرين العرب».

فقد افتتحت سويسرا مع مطلع يونيو 2018 متنزّه الحبال في إنترلاكن، وسيكون بانتظار السياح وجميع أفراد العائلة أكثر من 120 تحدياً مختلفاً انطلاقاً من مستوى الأرض حتى ارتفاع 20 متراً. ويتضمن هذا المتنزه تسعة مسارات متفاوتة الطول، وسيتجهز المسافرون بكل ما يحتاجونه مع تلقي تعليمات السلامة ليوم مليء بالمتعة مع ذكريات لا تنسى.

ويحتاج هذا النشاط المفعم بالحيوية تخصيص ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات في جميع الأحوال الجوية لخوض التحديات بروح الفريق، كما سيكون يوماً ممتعاً للمبتدئين والباحثين عن تدفّق الأدرينالين في أحضان غابات سويسرا المنعشة خلال فصل الصيف المنعش.

وتشكّل المناظر الطبيعية في سويسرا ساحات فعاليات عملاقة، من متنزّه الحبال في إنترلاكن، إلى الحديقة المائية في لوغانو، وأكبر متنزّه سويسري للمغامرات في دافوس كلوسترز، والعديد من مناطق الجذب الأخرى لاستكشافها.

وللتخلّص من حرارة الصيف، والاسترخاء في أحضان الطبيعة، يستمتع الأطفال بالعديد من التجارب العائلية التي تقدمها سويسرا، يتوجب التخطيط الجيد لعطلة مليئة بالأنشطة والمرح العائلي في ربوع الطبيعة المنعشة.

كما يمكن لعشاق السفر اكتشاف جبل تامارو الذي يوفّر العديد من الأنشطة بواسطة التلفريك. كما يمكن استكشاف متنزّه المغامرات تامارو جمب. أيضا هناك سبلاش إي سبا في الجوار، وهو عبارة عن متنزّه مائي وسبا مفتوح طوال العام ويحتوي جانب سبلاش على منطقة مخصصة للسباحة و5 منزلقات مائية داخلية تسبب ارتفاع الأدرينالين. ويتميز المنتجع الصحي الممتد على مساحة 3000 متر مربع بالرفاهية بما في ذلك العلاجات التجميلية والمساج المريح.

أيضا تضم ماديرزا لاند كل ما يحبه الأطفال. من الاستمتاع بالملعب مع بعض الزلاجات أو الثعلب الطائر.

حيث يمكن محاولة الحصول على الجبن السويسري. ولأخذ قسط من الراحة بين الأنشطة الممتعة العديدة، يمكن زيارة الحيوانات في حديقة الحيوانات الأليفة وإطعامها. والشيء الأكثر روعةً في مادريزا لاند هو أن الدخول والصعود مجانيان بفضل بطاقة الضيف، التي تحصل عليها لكل ليلة تمضيها في دافوس و كلوسترز. وتتطلّع الفنادق العائلية على وجه الخصوص للترحيب بكم في هذه الوجهة.

وتوفر قرية إينجلبيرج الجبلية، وهي أكبر وجهة لقضاء العطلات في منطقة لوسيرن، مجموعةً واسعة من الأنشطة العائلية، من الانزلاق في منزلق لعبة الثلوج في الثلج الأبدي على قمة جبل تيتليس، مع الإعجاب بمنظر الجبل الجميل أثناء رحلة على بحيرة تروبزي على متن قارب تجديف أو الاستمتاع بجولة سهلة عبر الغابة على دراجة سكوتر.

ومن المؤكّد أن يشعر الراغبون بالاستمتاع بحياتهم بشكل مستقل أثناء العطلة، كأنهم في بيتهم في منتجع تيتليس، وهي الشقق الملائمة للعائلة في إينجلبيرج.