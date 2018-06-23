«فلاي دبي» تعيد صياغة مفهوم الطيران الاقتصادي

المصدر: دبي ــ البيان

منذ انطلاق عملياتها في 2009، ساهمت فلاي دبي في تقديم مفهوم ابتكاري جديد للسفر حول المنطقة وساهمت في تطوير المفهوم التقليدي للناقلات الاقتصادية وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تقديم خدمات إبداعية.

وكان من أوائل ابداعات فلاي دبي في تقديم الخدمات قيامها باطلاق عمليات الشحن الجوي، بهدف دعم التنقل وحركة الشحن في المنطقة، وجعلها عملية أكثر مرونة وأقل كُلفة وفي متناول الجميع.

وقامت الناقلة باطلاق قسم «عطلات فلاي دبي « الذي شكل ذراع تنظيم الرحلات في الناقلة بهدف تبسيط السفر وتوفير خيارات اوسع للعملاء من خلال باقات العطلات التي تشمل رحلات الطيران والفنادق والخدمات الاضافية الاخرى مثل التنقلات من والى المطار والجولات السياحية وتأجير السيارات وغيرها.

و أعلنت الناقلة في وقت سابق إطلاق برنامج «أوبن» OPEN للمكافآت الذي تم تصميمه لجمع النقاط وإنفاقها بطريقة سهلة ومباشرة دون حد أدنى وفي أي يوم من أيام السنة، حتى في أيام الإجازات والأعياد.

وكان الإعلان عن الشراكة بين فلاي دبي وطيران الامارات خطوة ابتكارية جديده ساهمت في توفير للعملاء خيارات سفر لا تضاهى. وتتعدى هذه الشراكة المبتكرة المشاركة في الرموز، حيث تتضمن التعاون في تحقيق تكامل شبكة الخطوط وجداول الرحلات.

ومن شأن هذا النموذج الجديد أن يوفر لعملاء فلاي دبي إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة إلى وجهات طيران الإمارات العالمية عبر قارات العالم الست. أما بالنسبة إلى عملاء طيران الإمارات، فإنه سيفتح أمامهم شبكة خطوط فلاي دبي الإقليمية القوية.