منتجعات دبي تواكب نمو السياحة العلاجية

المصدر: دبي - البيان

تسعى العديد من المنتجعات والفنادق في دبي الى الاستفادة من زيادة الاقبال على السياحة العلاجية لتعزيز إيراداتها وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستشافئية كما هو الحال بالنسبة لمنتجع وسبا « Nikki Beach»، الذي يقع بجزيرة لؤلؤة جميرا ويقدم من خلال النادي الصحي العديد من الخدمات والمنتجات.

ويمتد النادي الصحي على مساحة تصل إلى 1650 متراً مربعا ويحتضن أحدث المعدات الرياضية، إضافة إلى المرافق المُخصّصة للاستجمام والتي تمّ تجهيزها وفقاً لأرقى المواصفات العالمية.

وقال الكسندر شنايدر، المدير العام لمنتجع وسبا «Nikki Beach»: « ان السياحة العلاجية باتت من اهم القطاعات السياحية لذلك نحرص على مواكبة النمو في الطلب على الخدمات الاستشفائية من خلال توفير التجهيزات اللازمة .

حيث يوفر المنتجع بركة السباحة الاستشفائية، جنباً إلى جنب مع مرافق النادي الصحي الذي يضمّ سبعة أجنحة استشفائية منفصلة للرجال والنساء وجناح للأزواج بالإضافة الى الحمّام المغربي وغرف الساونا وحجرة البخار، والنافورة الثلجيّة التي تساعد على شدّ الجسم وزيادة مرونة الجلد، جنباً إلى جنب مع صالات داخلية وخارجية للاسترخاء».